Alex Caruso discute de la “ partie la plus frustrante ” de la saison 2019-2020 de la NBA

Les Lakers de Los Angeles étaient assis au sommet de la Conférence de l’Ouest avec un dossier de 49-14 lorsque la saison NBA 2019-2020 a été suspendue en raison du coronavirus.

Malheureusement, ils ont maintenant recours à ce qui équivaut essentiellement à une intersaison précoce pour toute la ligue. LeBron James a reconnu que la rupture prématurée a laissé son corps dans un état de flux.

Bien sûr, James n’est pas le seul à subir des retraits de basket-ball. Alex Caruso s’adapte également à la vie en quarantaine en remplaçant la routine quotidienne.

Caruso admet que le moment de la pause n’était pas idéal pour eux, selon Mike Trudell des Lakers:

La partie la plus frustrante est probablement ce que cette saison a signifié pour nous en tant que joueurs, entraîneurs, organisation et fans. Avec tout ce qui s’est passé au cours des dernières années, et évidemment la situation à Kobe, tout le monde était vraiment impatient de terminer la saison et de se rendre aux séries éliminatoires. Maintenant que c’est prolongé, c’est juste frustrant. Nous tous dans l’équipe, notre chose préférée à faire est de jouer au basket, et pour que cela soit momentanément retiré, cela met les choses en perspective. C’est une sorte de moment instructif, juste pour ne pas le prendre pour acquis. Que vous soyez dans votre première saison complète comme moi, ou 17e pour LeBron.

Caruso a ajouté qu’il n’hésitera pas à revenir sur le terrain une fois qu’il sera jugé sûr:

Dès qu’ils pourront le reprendre, ils essaieront, et la sécurité est évidemment la priorité absolue. Vous devez vous assurer que tout le monde est en bonne santé. Mais évidemment, dès que nous pourrons récupérer le basket, c’est ce que nous voulons faire. Pour nous en tant que Lakers et fans de nous, ils veulent nous voir atteindre le but ultime, ce dont nous parlons depuis le début de l’année. Nous sommes toujours dans cet état d’esprit, c’est juste sur une pause jusqu’à ce que nous recommençons à jouer. Cela dépend de la durée de notre absence du centre de pratique. Je suis optimiste que nous pourrons revenir au centre de pratique une fois que tout le monde aura été autorisé, mais nous verrons ce qui se passera. Les choses changent d’heure en heure.

Les joueurs de la NBA de la ligue ont passé le temps à venir avec leurs propres séances d’entraînement à domicile. Malheureusement, même la session la plus exténuante est incapable de simuler ce qui se passe dans le jeu.

Il ne fait aucun doute que les joueurs auront besoin de temps pour reprendre le cours des choses une fois que le jeu en ligue reprendra. Bien sûr, il leur sera difficile de faire les ajustements nécessaires sans calendrier définitif en vue.

Le statut de Caruso en tant que favori des fans à Los Angeles l’a aidé à prendre d’assaut la ligue, mais il est clair qu’il se concentre uniquement sur le maintien de la forme de jeu dans laquelle il se trouvait avant le début de la pause.