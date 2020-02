Alex Caruso discute de son aide à LeBron James qui a conduit à un dunk épique

LeBron James a mis un autre collègue de la NBA sur une affiche dunk lorsque ses Lakers de Los Angeles ont rencontré les Pélicans de la Nouvelle-Orléans cette semaine. Cette fois, la victime était l’ancien coéquipier Josh Hart qui ne pouvait rien faire d’autre que de rester là tandis que LeBron écrasait une autre finition de haut vol. Mais peut-être encore plus impressionnant que le coup de tonnerre a été l’aide qu’Alex Caruso a fournie pour faciliter le point culminant explosif.

Avec un peu moins de huit minutes à jouer au deuxième quart mardi, Caruso a récupéré une passe de Pélicans déviée et a décollé en transition avec le basket-ball. À l’approche du panier, il a été repris par deux défenseurs de la Nouvelle-Orléans – E’Twaun Moore et Josh Hart. Tout en continuant à attaquer, Caruso a déclaré avoir entendu LeBron crier derrière lui à la pause. AC Fresh n’a jamais regardé en arrière en effectuant une passe de rebond entre les jambes, qu’il a simplement fait confiance à son coéquipier superstar.

«Une fois que je l’ai eu, les seules personnes qui étaient venues de moi étaient E’Twaun, J-Hart et quelques personnes dans le coin, je ne savais pas trop qui elles étaient. J’essayais juste d’attaquer et j’ai entendu Bron dire derrière moi ou une remorque alors je lui ai juste fait confiance et je l’ai jeté. »

Le résultat final a été l’un des deux points les plus mémorables de la saison des Lakers. La passe était un centime parfait et le dunk était de niveau supérieur. Le jeu a aidé à pousser les Lakers vers une avance de six points à la mi-temps avant de gagner le match 118-109. Caruso a terminé avec huit points et huit passes pour accompagner trois rebonds en seulement 17 minutes de travail tandis que LeBron a marqué 40.

La prochaine étape pour L.A.est un affrontement avec les Golden State Warriors ce soir à San Francisco.

.