Alex Caruso dynamise les Lakers en route vers une impressionnante victoire sur route contre les pépites

Les Lakers de Los Angeles ont vaincu les Nuggets de Denver, 120-116.

LeBron James est sorti agressif pour commencer le match, attaquant la peinture et intimidant son défenseur, mais les Nuggets ont pris l’avantage tôt après avoir renversé une paire de trois. Nikola Jokic a fait sauter son pull car il a pu profiter de l’espace ouvert que les Lakers lui offraient.

Denver a poussé le ballon de basket au-dessus du sol de Los Angeles et a prolongé son avance, mais Avery Bradley a rapidement répondu avec une fiche de 5-0. Les Nuggets ont répondu avec plusieurs paniers incontestés sous la jante et les Lakers se sont retrouvés en retrait 31-23 à la fin du premier quart.

Los Angeles a trouvé sa distance à distance au début du deuxième quart, car il a réussi trois de ses tentatives, mais a eu du mal à enchaîner les arrêts sur la défensive. Les Nuggets sont devenus chauds au-delà de l’arc eux-mêmes, car les Lakers n’étaient pas disciplinés à rester avec leurs tireurs.

Anthony Davis et Alex Caruso ont fourni un coup de pouce bien nécessaire aux deux bouts alors qu’ils jouaient et ont pu réduire le déficit au milieu du trimestre. L’énergie de Caruso et Dwight Howard dans la séquence était contagieuse et a aidé les Lakers à prendre une avance de 61-55 dans les vestiaires.

Los Angeles est sorti beaucoup plus actif pour entamer le troisième quart-temps alors qu’ils traquaient Denver sur la défensive et qu’ils voyaient bien l’attaque, y compris un dunk tonitruant de James. Cependant, les Nuggets ont immédiatement effectué une séquence de 11-0, couronnée par un Jokic trois pour égaliser le match.

Howard a été un soulèvement majeur pour les Lakers car il a fourni une excellente défense en tête-à-tête sur Jokic et a remporté plusieurs voyages sur la ligne des lancers francs grâce à son activité près du panier. Malgré cela, Jamal Murray a mené les Nuggets avec une fiche de 7-0 et les Lakers ont amorcé le quatrième quart avec 87-84 de retard.

Tout comme au début de la nuit, James était en mode attaque car il a pu sortir en transition pour quelques paniers faciles. Cependant, le jeu s’est resserré car les arbitres ont permis aux deux parties de jouer plus physiquement avec Denver en profitant.

Les Nuggets ont réussi à créer une certaine séparation après un lay-up de Murray trois et Gary Harris, alors les Lakers ont répondu en devenant petits et ont pu égaliser le match. Davis et James ont fait du pick-and-roll exclusivement sur le tronçon, mais James a raté un sauteur de buzzer-batteur et les deux équipes sont entrées en prolongation à égalité à 111.

Les Nuggets ont frappé en premier avec un centime de Jokic à Murray pour un lay-up, mais Davis a répondu en forant une paire de trois pour donner une avance aux Lakers.

Kentavious Caldwell-Pope a sauté la voie de dépassement sur une passe Jokic dans la dernière minute et est venu avec un vol qui a finalement scellé la victoire pour le violet et l’or.