Alex Caruso et Anthony Davis devraient jouer vendredi contre les Bucks

Les Lakers de Los Angeles ont une énorme épreuve de force demain soir contre les Milwaukee Bucks, leaders de la ligue, alors que les deux équipes se rencontreront pour la deuxième et dernière fois de la saison régulière. Et les Lakers seront à pleine puissance lorsqu’ils affronteront le MVP en titre Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks.

Après avoir raté les deux derniers matchs, le gardien des Lakers Alex Caruso est répertorié comme probable pour l’épreuve de force très attendue de vendredi tandis qu’Anthony Davis, qui a fait son retour dans l’alignement mardi, est également considéré comme susceptible de jouer, selon Mark Medina des USA AUJOURD’HUI. Caruso a commencé à trouver plus de minutes pour lui-même et à devenir une partie plus importante de l’équipe des Lakers depuis la dernière rencontre entre les deux équipes en décembre.

En plus d’avoir Caruso et Davis, les Lakers auront également Kyle Kuzma dans ce match. Kuzma a raté le dernier match contre Milwaukee, une victoire de 111-104 Bucks. Eric Bledsoe de Milwaukee, qui a également raté le dernier match, devrait également jouer vendredi. Les deux équipes devraient donc être à pleine puissance pour le match très attendu de vendredi.

