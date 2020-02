Alex Caruso humilie Lonzo Ball avec un monstre

L’apparence maladroite et quelque peu anti-athlétique d’Alex Caruso a conduit le meneur des Los Angeles Lakers à devenir un peu un mème sur Internet.

Cependant, au-delà de sa peau blanche pâteuse et de ses cheveux chauves, Caruso est toujours l’un des meilleurs athlètes du monde. Bien qu’il n’obtienne pas une tonne de temps de jeu pour les Lakers, le joueur de 25 ans est capable de jouer au plus haut niveau.

Au quatrième quart du match des Lakers mardi soir contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Caruso avait peut-être le jeu du match.

Alors que les Lakers conservaient une avance de 3 points, l’ancien coéquipier de Caruso et actuel meneur des Pélicans Lonzo Ball a effectué un lay-up pour réduire cette avance à un. Caruso, d’autre part, avait une idée différente.

Le garde préféré des fans a rencontré Ball sur le bord et a envoyé son tir hors des limites dans un affichage stellaire d’aide à la défense.

Caruso vient de WRECKED Lonzo, le frappe avec le coup de serre-tête

26 février 2020

En 18,1 minutes par match, Caruso marque en moyenne 5,5 points, 1,9 rebonds et 1,7 passes décisives tout en tirant à 42,6% sur le terrain et à 35,4% au-delà de l’arc pour les Lakers en première place.

Les Lakers ont finalement remporté la victoire 118-109, avec Alex Caruso terminant avec huit points, trois rebonds et huit passes décisives.

