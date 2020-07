Alex Caruso met l’accent sur l’approche d’équipe pour remplacer Avery Bradley

Alex Caruso a plus que surclassé le contrat de 5,5 millions de dollars sur deux ans qu’il a signé avec les Lakers de Los Angeles au cours de l’intersaison. Une solide clôture de la saison 2018-19 a donné un aperçu de ce que Caruso pourrait faire avec des minutes prolongées et il n’a pas déçu.

Sous l’entraîneur-chef Frank Vogel, Caruso est devenu une partie intégrante de l’unité de banc, fournissant souvent des à-coups d’énergie chaque fois que les Lakers en avaient besoin. Cependant, il lui sera probablement demandé de faire encore plus après qu’Avery Bradley ait informé l’équipe qu’il ne les rejoindrait pas lors du redémarrage de la saison.

Comme d’autres membres de l’organisation, Caruso a soutenu le retrait de Bradley en raison de problèmes de santé avec son fils. « Évidemment, comprenez la décision d’Avery. Nous sommes frères d’armes tout au long de la saison. Si j’avais le même scénario, je prendrais probablement la même décision », a-t-il déclaré.

Comment exactement les Lakers combleront le vide n’est pas clair. JR Smith a été signé pour le reste de la saison, mais il ne devrait pas commencer. « Ce n’est peut-être pas une seule personne pour remplir son rôle, mais cette équipe a fait un excellent travail toute l’année quand les gars sont absents », a déclaré Caruso.

«Intensifier et remplir un rôle ou un besoin, que ce soit LeBron manquant un match ou un gardien absent pour quelques matchs. Je ne sais pas si je vais être le seul fournisseur pour tout ce qu’a fait Avery. C’est beaucoup demander juste à cause de sa capacité à faire ce qu’il fait, mais si rien, je serai prêt à combler cette lacune. «

La plupart s’attendent à ce que le rôle et l’importance de Caruso se développent, pensant qu’il n’était pas aussi certain. «Je ne sais pas si cela change trop de ce que je fais. Tout simplement parce que le rôle qu’Avery a joué était un gardien de balle supplémentaire, a pris trois fois ouvert quand il a repéré et a joué une très bonne défense », a-t-il expliqué.

«Je pense que ce sont des choses dans lesquelles je peux intervenir et bien réussir. Il y a évidemment des tractions de milieu de gamme dans lesquelles il est vraiment bon et certains flotteurs, nous avons eu quelques actions pour lui que je ne pense pas que je puisse intervenir et être prêt à faire. Mais je pense qu’il y a différents domaines par comité que nous serons en mesure de combler et je pense que je peux faire du bon travail dans certains domaines. »

Bradley a fait sa marque sur le côté défensif, mais était également une option solide en attaque, en particulier dans le milieu de gamme. Bien que Caruso ne soit pas le même buteur, sa capacité à défendre les gardes adverses devrait toujours être utile au moment des éliminatoires.

