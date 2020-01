Alex Caruso passe devant Stephen Curry, Russell Westbrook

Le meneur des Lakers de Los Angeles, Alex Caruso, continue de voir son stock augmenter après que le troisième retour des votants l’a présenté à la 4e place de la zone arrière de la Conférence Ouest dans le match des étoiles NBA 2020.

Sans surprise, les Lakers ont été bien représentés dans le vote des fans, LeBron James et Anthony Davis étant actuellement à la tête des deux premières places des scrutins de première ligne de la Conférence Ouest. Pendant ce temps, Dwight Howard a également réussi à maintenir sa position au n ° 10.

Le NB a récemment révélé les résultats complets des troisièmes retours pour le vote des fans à la Conférence de l’Ouest:

Le troisième WEST revient de #VoteNBAAllStar 2020!

Faites VOTRE vote compter deux fois aujourd’hui en votant ici here https://t.co/KkbGhfwxpd pic.twitter.com/eDFrfEIWcf

– 2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) 16 janvier 2020

Caruso a fait un autre bond depuis que les deuxièmes retours ont été libérés où il était répertorié à la sixième place. Il a maintenant réussi à glisser devant le gardien des Golden State Warriors Stephen Curry et des Houston Rockets Russell Westbrook.

Il est sûr de dire que la présence de Caruso parmi une telle société d’élite a pris d’assaut la ligue. Bien que sa réputation puisse faire l’objet d’un débat intense sur les médias sociaux, il est indéniable que le pouvoir qui vient d’être un favori des fans pour les Lakers.

Malgré sa réputation de vouloir consolider autant de puissance All-Star que possible, cette base de fans a toujours eu un faible pour les outsiders de leur liste qui sont capables de défier les probabilités et d’émerger en tant que contributeurs de bonne foi. Le fait que les votes de Caruso continuent de monter en flèche à chaque tour de scrutin renforce cette notion.

La même chose peut certainement être dite pour Howard après avoir réussi à se remettre dans les bonnes grâces des fans des Lakers après son amer départ la première fois. Ses efforts dans la saison NBA 2019-2020 ont depuis été récompensés par une forte performance dans les bulletins de vote et, plus important encore, un contrat entièrement garanti.

Bien qu’il soit encourageant de voir des fans se montrer pour leurs joueurs dans ce qui a été un début de saison stellaire, la perspective d’un démarrage de Caruso et Howard est toujours tirée par les cheveux puisque le vote du All-Star Game est partagé entre les fans avec une combinaison des joueurs et des médias. Heureusement, ils peuvent encore se consoler du fait que James et Davis semblent être des écluses pour commencer à Chicago.

Le vote se poursuivra jusqu’au 20 janvier avant que les partants ne soient finalement révélés.