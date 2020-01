Alex Caruso prêt à passer au-delà du vote des fans du match des étoiles NBA 2020

L’une des histoires les plus intéressantes et les plus agréables de la saison 2019-2020 des Los Angeles Lakers a été la croissance d’Alex Caruso en un bon joueur de rotation NBA.

Il a conservé son statut de favori des fans, mais le soutient avec une défense légitime et des dunks de bobine de surbrillance. Cependant, cela a conduit à quelque chose d’incroyable quand le moment est venu pour les fans de voter pour le match des étoiles NBA 2020.

Caruso, qui quitte le banc pour les Lakers et joue environ 19 minutes par match, s’est retrouvé au quatrième rang parmi les gardes de la Conférence de l’Ouest lors du vote des fans. Cela signifie qu’il était à deux places d’avoir une chance de commencer le match malgré le fait qu’il ne démarre même pas pour sa propre équipe. Il ne commencera pas car le vote des fans ne représente que la moitié du décompte final, mais c’était une histoire très parlée.

Maintenant que le vote est clos et que les débutants sont officiellement révélés le 23 janvier, Caruso est ravi de mettre cette saga derrière lui et de se concentrer simplement sur les matchs réguliers devant lui, selon Kyle Goon de l’Orange County Register:

«Évidemment, je l’apprécie. J’adore les fans, et le fait d’avoir des fans est une chose incroyable en général », a-t-il déclaré. “Mais oui, un peu prêt à avancer, donner aux gars qui le méritent leur attention et revenir aux matchs réguliers.”

Caruso dit qu’il apprécie l’amour qu’il a reçu des fans, mais il préfère que les joueurs qui «le méritent» aient la chance de commencer à Chicago:

«Il y a des gens très méritants qui ont eu de belles années», a-t-il dit. «Les fans font ce que font les fans. Surtout à l’ère des médias sociaux dans lesquels nous vivons, une fois que quelque chose prend feu, il se propage. Comme je l’ai dit, j’apprécie tout l’amour. Mais les gars qui le méritent, le méritent. »

Caruso est resté très équilibré et humble tout au long de ce processus et bien qu’il ne soit pas un partant du NBA All-Star Game, il a été un élément extrêmement précieux du succès de l’équipe cette saison.

Caruso continuera également d’être un favori des fans et tant qu’il restera Laker, il se retrouvera près du sommet des fans votant plus que cette saison. Il recevra également l’attention qui vient quand LeBron James a le surnom de «GOAT» pour lui, ce qui est juste un autre effet secondaire d’être un favori des fans et un bon joueur de rôle.