Alex Caruso réfléchit à un accord bidirectionnel entre la NBA et la G League

Alex Caruso n'a pas été sélectionné lors du repêchage de la NBA 2016 et n'a pas eu la chance de présenter ses compétences à un large public avant la Ligue d'été de Las Vegas 2017 en remplacement du ballon Lonzo blessé pour les Lakers de Los Angeles.

Cependant, ce remplacement d'un match a fait toute la différence pour Caruso car il a été immédiatement choisi par les Lakers pour être leur tout premier joueur à double sens, un style de contrat qui avait été mis en œuvre cet été par la ligue.

Avec Caruso sur un accord à double sens pour deux saisons, les Lakers pourraient le garder dans la Ligue G, mais être en mesure de l'appeler à la NBA à tout moment pendant un certain nombre de jours par saison. Bien que Caruso n'ait jamais eu une tonne d'occasions constantes, il a brillé pendant son temps avec les Lakers et est immédiatement devenu un favori des fans. Il a ensuite été signé pour un contrat de 5,5 millions de dollars sur deux ans en 2019 avec la NBA free agency.

Caruso a récemment parlé de l'accord bilatéral avec les Lakers, selon Eric Pincus de Bleacher Report:

"C’est le meilleur des cas", a déclaré Caruso. «C'était exactement ce dont j'avais besoin. C'était l'occasion pour moi de faire exactement ce qu'ils avaient prévu: acquérir de l'expérience avec la NBA mais aussi avoir la G League pour m'aider à continuer sur la voie du développement. »

En plus de cela, Caruso a déclaré que jouer pour les Lakers était exactement là où il voulait être, même s'il aurait été heureux d'avoir une chance de jouer dans la NBA:

«Le basket-ball pour moi est une telle joie. J'ai tellement de plaisir à concourir avec mes coéquipiers », a déclaré Caruso. «J'adore être à Los Angeles et je veux être Laker aussi longtemps que je le peux, mais à l'époque où j'étais en G League sans double sens, sans rien – quelle que soit l'équipe qui me voulait, quel que soit le rôle, je [ était] prêt à partir. J'ai eu la chance d'avoir cette opportunité avec cette organisation, dans cette ville. »

Bien que l'accord bidirectionnel soit loin d'être parfait, les Lakers obtenant un tel slam dunk de leur tout premier joueur bidirectionnel montrent la capacité de leur département de dépistage.

Caruso s'est taillé un rôle à temps plein et important dans cette équipe en lice pour le championnat avec sa défense et son agitation, et tout cela remonte au contrat à double sens. Sans cela, qui sait où lui ou les Lakers seraient aujourd'hui.