Alex Caruso sur les anciens Baby Lakers: «J’adore ces gars-là»

Les anciens Baby Lakers ont fait leur deuxième retour au Staples Center pour jouer le violet et l’or. Bien que la performance de la Nouvelle-Orléans ait été meilleure que lors du dernier voyage à Los Angeles, elle s’est tout de même terminée lorsque les Lakers ont gagné 118-109.

Le point culminant non-Zion Williamson de la soirée a présenté les Baby Lakers passés et présents dans Lonzo Ball et Alex Caruso. Au début du quatrième quart, Ball semblait s’être retrouvé ouvert sous le panier pour un lay-up avant que Caruso ne vole sur la photo et a catégoriquement nié Ball. Le bloc faisait partie d’une poignée de jeux à changement de vitesse réalisés par Caruso lors de la victoire.

Après le match, Caruso a répondu à de nombreuses questions sur ses pièces phares de la nuit et leurs victimes, notamment dans les anciens coéquipiers de Ball et Josh Hart.

«La peinture était juste ouverte et je savais qu’il était sur le point de monter et d’essayer de la déposer. Fortunatley, il a en quelque sorte agrippé deux fois et m’a donné une chance et j’ai mis la main sur le ballon et j’ai fait un bon jeu.

«J’adore ces gars. Nous avons passé de bonnes journées ensemble. Mais en jouant contre eux, j’essaie de gagner. “

Caruso a terminé la soirée avec huit points, huit aides et un plus-moins du match de +20 en 17 minutes. Ball, quant à lui, a lutté sur le terrain en tirant 4 sur 11 au total mais a quand même passé une bonne nuit en comptant les statistiques, terminant avec 10 points, huit rebonds et huit passes décisives.

Ball et Caruso ont passé une saison ensemble à Los Angeles mais n’ont joué que trois minutes ensemble en raison de la montée tardive de Caruso sur la scène et de la blessure de Ball qui a mis fin à sa saison. Mais les deux, comme le reste des Baby Lakers, seront toujours liés d’une manière ou d’une autre.

Les anciens Lakers in Ball, Josh Hart et Brandon Ingram ont exprimé leurs sentiments sur leur séjour à Los Angeles avant la dernière rencontre, chacun appréciant son séjour en Californie. Mais comme Caruso, cela les a empêchés de concourir à un haut niveau dans les rencontres.

.