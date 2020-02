Alex Caruso trempe le coup franc d’Anthony Davis

Le meneur de jeu des Los Angeles Lakers, Alex Caruso, a continué de prouver qu’il était plus qu’un simple mème avec un dunk sur les Grizzlies qui a mis la foule sur pied. Caruso a semblé voler pour le rebond après qu’Anthony Davis a raté la ligne, mais a surpris tout le monde quand il a choisi de mettre le ballon immédiatement pour faire bonne mesure.

CARUSO OUTTA NOWHERE 💪 pic.twitter.com/LIcbYpkd10

– SportsCenter (@SportsCenter) 22 février 2020

La pièce ne devrait en effet pas surprendre les observateurs assidus des Lakers. Le joueur de 25 ans a eu sa juste part de jeux athlétiques, en particulier les dunks de haut vol.

Caruso, surnommé le pygargue à tête blanche, a joué de solides minutes sur le banc. Il n’a pas été repêché en 2016, mais a finalement trouvé son chemin vers la liste des Lakers. Il joue actuellement dans le cadre de la deuxième unité, accumulant 5,5 points en environ 18 minutes par match. Vendredi soir, le match s’est terminé avec les Lakers devant Memphis, 117-105. Caruso a contribué 9 points et 4 rebonds.

La légendaire équipe de Los Angeles se situe actuellement au sommet de la conférence de l’Ouest avec un dossier de 41-12, et est en passe de disputer un championnat, en particulier en hommage à feu l’icône des Lakers Kobe Bryant.

–

Suivez ClutchPoints sur Twitter et Instagram, et aimez-nous sur Facebook pour plus de nouvelles sur Chris Paul et le Thunder. Nous pouvons également être trouvés sur Flipboard où vous pouvez vous abonner et nous suivre.

Tout notre contenu NBA peut être trouvé sur la section NBA de la page d’accueil ClutchPoints ici. Pour tout notre contenu de basketball universitaire, cliquez ici.

Suivez Thunder ou d’autres jeux NBA en direct en téléchargeant l’application ClutchPoints et en vous dirigeant vers l’onglet scores sous la section NBA.

Vous pouvez écouter et vous abonner au podcast Battle for LA sur les podcasts Apple, Spotify et Soundcloud. Vous pouvez également trouver de nouveaux épisodes de Battle for LA, le podcast ClutchPoints NBA et Establish the Pass sous l’onglet Podcast sur la page d’accueil ClutchPoints.