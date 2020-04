Alex Rodriguez: la brève carrière de Michael Jordan dans le baseball

Comme nous le savons tous, le grand Michael Jordan a fait une pause dans le basketball au cours de la période 1993-1994 pour poursuivre une carrière dans le baseball. Cela ne s’est pas très bien passé pour lui, ce qui a provoqué un retour glorieux des Chicago Bulls une saison plus tard.

La légende du baseball Alex Rodriguez a pesé sur l’aventure de Jordan et, à la grande surprise, le grand des Yankees de New York pense en fait que c’était l’une des meilleures décisions que les anciens grands Bulls aient jamais prises.

“Je pensais que ce qu’il avait essayé de faire au baseball était l’une des plus grandes réalisations de sa carrière”, a déclaré Rodriguez à propos de la légende des Bulls, via Justin Barrasso de SI. «Il monte dans un bus et joue au Double-A. C’est l’une des ligues les plus difficiles à jouer, car c’est là que tout le grand lancer va, les pompiers lancent au nord de 95 miles à l’heure. Le temps était au nord de 95 degrés, et vous êtes dans des bus, pas dans des avions.