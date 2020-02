Alignement NBA Celebrity Game 2020: il est plein de célébrités de Chicago

Alors que janvier 2020 était le mois le plus long de l’histoire, nous sommes maintenant bien en février. Cela signifie qu’il est temps pour le week-end NBA All-Star – et rien ne démarre le week-end comme le Celebrity All-Star Game vendredi soir.

Le match aura lieu le vendredi 14 février à 19 h. ET, alors prenez un peu de emporter et votre valentine et passez votre soirée à regarder ce match sur ESPN, suivi du jeu Rising Stars sur TNT à 21 h. En fait, je ne le recommande pas du tout, mais cela pourrait fonctionner.

Une fois de plus, la NBA a nommé les équipes «Home» et «Away», ce qui est toujours une excellente idée. La liste est remplie d’indigènes de Chicago des deux côtés, donc cela devrait être une bonne performance pour la ville.

Voyons qui sont ces célébrités.

Team Wilbon (Domicile)

Commun (capitaine) – Le rappeur légendaire est devenu acteur. Originaire de Chicago. Ce n’est sûrement pas la raison pour laquelle vous êtes arrivé sur cette page. Nous savons certainement qui est Common.

Bad Bunny – Il a récemment été présenté dans l’émission à mi-temps avec Jennifer Lopez et Shakira. Il est un piège latino-américain et chanteur de reggaeton de Porto Rico avec un énorme succès international. Il s’agit de son deuxième match des stars des stars.

.

Hannibal Buress – Acteur hilarant avec mon rôle préféré en tant que Lincoln Rice dans Broad City. Il est également de Chicago.

Kane Brown – Un chanteur country dont j’ai entendu parler parce qu’il a fait une chanson avec Camila Cabello une fois.

Jon Batiste – Le chef d’orchestre de The Late Show avec Stephen Colbert.

Alex Moffat – De Saturday Night Live.

José Andrés – Un chef hispano-américain qui est l’un des meilleurs au monde. Il avait une fois prévu d’ouvrir un restaurant à l’hôtel Trump à Washington, D.C., mais a fait marche arrière après les commentaires de Trump sur les immigrants mexicains en 2015. Il est également un grand fan de Pau Gasol.

Célèbre Los – Ceci est le MVP du jeu de célébrité de l’année dernière. A 1,4 million d’abonnés sur Instagram et est l’un des comédiens sportifs les plus hilarants du marché.

Jidenna – Le gars qui chante la chanson très accrocheuse “Classic Man”.

Chelsea Grey – Incroyable joueuse WNBA et, si vous ne savez pas qui elle est, alors je vais vous faire honte un peu et vous encourager à regarder ce film phare des finales WNBA 2017.

Quentin Richardson – Également de Chicago! Un compagnon classique de la NBA, jouant 13 saisons pour cinq équipes différentes.

Équipe Stephen A. (Extérieur)

Chance The Rapper (capitaine) – Je ne peux pas imaginer que vous êtes sur ce site pour savoir qui est Chance the Rapper, originaire de Chicago, mais si par hasard vous l’êtes, c’est un porte-parole de Doritos.

Si vous ne savez vraiment pas qui il est, recherchez la chanson “Sunday Candy”.

Quavo – Le MVP du célèbre jeu en 2018, a perdu 27 points en 2019, et est de retour en 2020. Il est également rappeur dans le groupe Migos. Ce sont les célébrités que je refuse d’aider à expliquer. Tu dois connaître ces gens.

Taylor Bennett – Voici le frère cadet de Chance the Rapper! Mais ce n’est pas tout – il est super talentueux par lui-même. Il est également rappeur et fier membre de la communauté LGBTQ.

LaRoyce Hawkins – Acteur sur Chicago PD et est en fait né dans l’Illinois. Raccord.

Anthony «Spice» Adams – Un très bon comédien qui fait des vidéos drôles en ligne. Il a également joué dans la NFL!

Marc Lasry – Littéralement le copropriétaire de Milwaukee Bucks. Il a également joué l’année dernière

Ronnie 2K – Ronnie est le visage du jeu vidéo NBA 2K extrêmement populaire. Il est techniquement le directeur marketing de 2K, mais Ronnie est le gars auquel les joueurs de la NBA tweetent quand ils pensent que leur classement dans le jeu vidéo est trop bas.

Katelyn Ohashi – L’incroyable gymnaste de UCLA qui est devenue virale l’année dernière après avoir marqué un parfait 10 dans sa routine au sol. Je vais revoir cette vidéo.

Lil Rel Howery – C’est Rod Williams de Get Out! Il a été dans une tonne de bons films au fil des ans et se tient également debout.

A’ja Wilson – Il est toujours étrange qu’une des meilleures joueuses de basket-ball du monde joue contre des gens qui n’ont sans doute aucune compétence sportive, mais bon, c’est comme ça que la société va continuer à être. En tous cas.

Darius Miles – La légende pro-to-prep de l’Illinois, le grand Darius Miles. Rédigé au troisième rang dans le projet de 2000. Il a 38 ans maintenant! Nous sommes tous vieux.