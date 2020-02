All Star Game 2020 : les stars de la NBA jouent aujourd’hui pour Kobe Bryant

C’est bien sûr le jeu des étoiles du froid, de la neige et du vent qui souffle du Canada sur le lac Michigan glacé. C’est celle du retour à Chicago, qui accueille cet événement pour la troisième fois et la première depuis 1998, lorsque Michael Jordan a quitté la ligne du personnel dans le concours de mathématiques et a été plus tard MVP du All Star Game avec 40 points et un cri de colère dans le reste à ses, pour lui trop distendu, compagnons de l’Est : “Je ne vais pas perdre dans ce bâtiment”. Je ne vais pas perdre dans ce bâtiment.

Il devrait être le All Star du nouveau format. Deux ans après avoir rompu avec le binôme Est/Ouest pour que deux capitaines choisissent des partenaires à pied (LeBron James et Giannis Antetokounmpo répètent), le concept de match classique est également supprimé et il est choisi de jouer avec un score nul les trois premiers quarts, de sorte que chacun aura un vainqueur partiel. Et pour la dernière, les points seront additionnés aux deux équipes et 24 seront ajoutés au total de celle qui aura le plus de points. A partir de ce moment et sans limite de temps, il sera joué jusqu’à ce qu’une équipe atteigne cette somme (total supérieur +24). La NBA, qui distribuera plus d’un demi-million de dollars à deux organisations caritatives de Chicago en fonction de ces objectifs, est encore en train de mettre au point la recette d’un événement pour lequel il semblait que tout le passé était meilleur. À la recherche de l’épice perdue de la compétitivité. La touche Jordan, puisque nous sommes à Chicago.

Il devrait être le All Star de l’explosion internationale, avec un nombre record de joueurs non américains : huit. Parmi eux, deux Camerounais qui seront débutants (Pascal Siakam et Joel Embiid) et, bien sûr, un Luka Doncic qui sera définitivement dans le star system quelques jours avant son 21ème anniversaire. Parce qu’il devrait aussi être le All Star de la nouvelle génération de stars. Avec la complicité d’un formidable fléau de blessures (Kevin Durant, Curry, Klay Thompson, Kyrie Irving, à la dernière minute Damian Lillard…) va égaler le top des joueurs de moins de 24 ans, neuf, qui a été atteint en 1951.

Et ce devrait toujours être le All Star de LeBron, le grand patron de la NBA. Aujourd’hui, il va jouer son 16ème All Star Game, plus proche du record de Kareem Abdul-Jabbar (19). Il battra le record du nombre de partants (16 également) et augmentera son score en tant que meilleur marqueur de l’épreuve (362 points à ce jour).

Ce devrait être et sera tout cela, mais ce All Star Game 2020 est avant tout celui de Kobe Bryant. Tous les membres de l’équipe LeBron porteront le 2 en l’honneur du numéro joué par la fille de Kobe, Gianna. Et l’équipe Giannis portera, pour Kobe, le même 24 qui est le nombre de points additionnés pour établir le score final du match. De plus, tous les joueurs porteront neuf écussons étoilés en mémoire de Kobe, Gigi et des sept autres qui sont morts dans le tragique accident d’hélicoptère du 26 janvier.

Kobe a été 18 fois étoile, dont 15 fois comme starter. Personne n’a joué le jeu des all-stars aussi rapidement que lui (19 ans et 162 jours) et seul Bob Petitt, entre les années 1950 et 1960, a accumulé autant de MVP que lui, soit quatre (LeBron en ajoute trois). Kobe Bryant fait partie de l’histoire des All Star car il fait partie de l’histoire de la NBA. Son souvenir se matérialisera dans le magnifique court du United Center, orné de la ligne d’horizon de Chicago, après avoir été une présence constante pendant tout un week-end où, surtout, les stars de la NBA joueront ce soir pour Kobe Bryant. Une légende intemporelle.