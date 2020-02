All Star Game 2020 : Voir en streaming le All Star Game à partir de 02h00

Pour mettre fin au week-end des All Star, le All Star Game se déroulera aux premières heures du dimanche au lundi en Espagne, avec la présence des 24 meilleurs joueurs de la NBA, selon les votes des fans, des joueurs, des médias et des entraîneurs. Comme lors de l’édition précédente, LeBron James et Giannis Antetokounmpo seront les capitaines des deux équipes.

À quelle heure commence le All Star Game 2020 ?

Ce sera la troisième fois que le All Star Weekend se tiendra à Chicago (les précédents ont eu lieu en 1973 et 1988), la ville qui a vu triompher l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, Michael Jordan. L’heure de début du All Star Game sera à 2 heures du matin du dimanche 16 au lundi 17 en France.

Au United Center de Chicago, la soixante-neuvième édition du NBA All Star aura lieu, quelques semaines après la mort sensible de la légende Kobe Bryant. C’est pourquoi il y aura un hommage, également pour sa fille Gianna, qui est morte avec son père et sept autres personnes, dans un accident d’avion.

Jusqu’à présent, on sait que l’équipe de LeBron James portera le dossard numéro 2 en hommage à Gianna Bryant, tandis que l’équipe de Giannis Antetokounmpo portera le “24′” pour Kobe.

Une fois par an, les étoiles se rassemblent. Et nous ne parlons pas d’un phénomène astronomique, mais de la rencontre des étoiles de la NBA, dans le grand “All Star Game”. Pour la troisième fois (la première depuis 1998), le United Center accueillera le match de rêve, qui opposera l’équipe Lebron à l’équipe Giannis. Et bien que l’équipe du roi ait remporté le précédent match des étoiles (178-164), tout peut arriver maintenant.

En partie parce qu’un nouveau format sera utilisé, qui vise à le rendre plus compétitif. Et parce que le Grec est toujours en hausse, marquant 30 points par match (5,2 de moins que LeBron) et 13,5 rebonds (7,7 de moins), des chiffres qui peuvent le conduire à être à nouveau le “MVP” de la saison.

NBA All-Star Game 2020 : le nouveau format

Chaque équipe représentera une organisation communautaire de Chicago. LeBron a reçu les Chicago Scholars et Giannis Antetokounmpo le After School Masters. Contrairement à un jeu classique où l’on connaît le vainqueur à la fin des quatre quarts, les trois premiers quarts seront désormais des compétitions individuelles, ce qui signifie qu’il y aura une équipe gagnante dans chaque quart.

Le score sera remis à zéro au cours des trois premiers quarts de finale et chaque mi-temps durera 12 minutes. L’équipe gagnante de chaque trimestre recevra 100 000 dollars à donner à son organisation respective. L’heure du dernier quart d’heure restera un mystère jusqu’à ce moment, puisqu’un seul but sera marqué.

Cela se fera en additionnant les points accumulés de l’équipe ayant l’avantage et en ajoutant 24 points supplémentaires à ce chiffre, ceci en hommage au bavoir porté par Kobe Bryant. Une fois l’objectif fixé, les deux équipes chercheront à atteindre ce chiffre au cours du dernier trimestre, la première à le faire sera le vainqueur du All Star-Game.

L’équipe gagnante remportera 200 000 dollars supplémentaires à donner. Si le premier ou le deuxième trimestre se termine par un match nul, les 100 000 dollars seront accumulés pour le trimestre suivant et iront jusqu’au quatrième trimestre si le troisième trimestre se termine par un match nul.

Notez que si une équipe gagne les trois premiers quarts et le All-Star Game, elle ajoutera le total de 500 000 dollars à donner et l’organisation de l’équipe perdante recevra 100 000 dollars.

NBA All Star-Game 2020 : équipes confirmées

L’équipe LeBron

– À la une : Anthony Davis (Lakers), Kawhi Leonard (Clippers), Luka Doncic (Mavericks) et James Harden (Rockets)

– Substituts : Russell Westbrook (Rockets), Devin Booker (Phoenix Suns), Donovan Mitchell (Jazz), Rudy Gobert (Jazz), Nikola Jokic (Nuggets), Chris Paul (Thunder) et Brandon Ingram (Pelicans)

L’équipe Giannis

– A la une : Trae Young (Hawks), Kemba Walker (Celtics), Pascal Siakam (Raptors) et Joel Embiid (Sixers)

– Substituts : Jimmy Butler (Heat), Ben Simmons (76 ans), Khris Middleton (Bucks), Jayson Tatum (Celtics), Domantas Sabonis (Pacers), Kyle Lowry (Raptors) et Bam Adebayo (Heat).