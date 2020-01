All-Star Joel Embiid accepte la responsabilité de leader pour Sixers

Les apparitions des étoiles pour un joueur de la NBA sont géniales et c’est génial de faire les séries éliminatoires et de voir votre nom dans les lumières, mais parfois tout cela n’a aucun sens si vous ne gagnez pas de championnat.

C’est à ce moment-là que vous devez vous démarquer et devenir un leader sur et hors du sol et c’est ce que le grand homme des Philadelphia 76ers Joel Embiid essaie de faire pour son équipe. Les Sixers sont au milieu d’une séquence de trois défaites frustrantes et ils se tournent vers le grand homme pour les aider à s’en sortir.

“C’est pourquoi je suis le leader”, a déclaré Embiid. «Ces gars-là me respectent et je le montre sur le terrain. Quoi que je puisse faire, je continuerai à le faire. »

Le grand homme de la superstar des Sixers n’a jamais été un gars vocal, du moins pas dans les vestiaires, mais il donne l’exemple. Il a toujours été un gars qui sortira par terre et fera tout ce qu’il faut pour obtenir des victoires.

“Je ne parle pas beaucoup, je donne l’exemple, mais si je ressens le besoin de dire quelque chose, je le ferai”, a ajouté Embiid. “En tant que leader, vous devez en quelque sorte le faire, donc c’est ce que j’essaie de faire.”

Pour un gars comme Al Horford, qui est dans la ligue depuis 12 ans maintenant, cela a été une période d’adaptation pour lui car les dirigeants de sa nouvelle équipe sont encore si jeunes. Il se tourne vers son jeune coéquipier à Embiid pour obtenir des conseils.

“Pour être juste, même s’ils sont plus jeunes, je compte sur Joel comme notre chef”, a déclaré Horford. «C’est celui qui est ici depuis le plus longtemps. Il comprend, il connaît les choses que nous devons faire et j’essaie juste d’aider de toutes les manières possibles pour m’intégrer et faire tout ce que j’ai à faire. “

Le vétéran des Sixers a remarqué une différence dans la capacité de leadership d’Embiid et les choses qu’il a pu faire pour aider son équipe à sortir d’une ornière.

“Il commence à être plus vocal”, a-t-il ajouté. «Il commence à parler davantage et ça a été positif. Surtout ces derniers jours. »

Philadelphie tentera au moins de sauver un match lors de ce road trip face aux Houston Rockets vendredi.

