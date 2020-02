All-Star. Tout style. Il est n ° 5 dans le dernier classement

Chris Paul a passé le week-end à Chicago avec un style All-Star sur et en dehors du terrain.

All-Star Weekend ne concerne pas seulement les compétitions, les concours et les défis. C’est aussi l’occasion pour les plus grandes stars de la ligue de se présenter et de se présenter à divers événements, dîners et fêtes qui accompagnent les festivités.

Paul n’est pas étranger au classement Power Style de l’Athletic NBA et a pris la première place à plusieurs reprises cette saison.

Pour son ajustement à Chicago, cependant, Paul a atterri carrément au milieu de la liste, arrivant au numéro 5 avec sa veste de camionneur courte Pyer Moss et son pantalon de survêtement «Rock Me».

Les joueurs de la NBA mettront à eux seuls les arrière-petits-enfants de Kirby Jean-Raymond à ce rythme. C’est à quel point la jeune marque haïtienne américaine Pyer Moss est appréciée dans la ligue. Il est difficile de passer une semaine ou même une journée sans repérer un gars de la NBA dans l’une des marques les plus tendances de la mode. Le week-end des étoiles n’était pas différent pour Chris Paul, qui a toujours porté la marque toute la saison.

Cependant, l’ensemble de Paul n’était pas complètement exempt de critique.

Dans l’ensemble, nous avons surtout apprécié le look, mais j’aimerais que Paul ne soit pas tout à fait matchy avec nous avec ce bonnet jaune. Et pour la 10000000e semaine consécutive, nous souhaitons qu’il abandonne sa dépendance aux Nike Air Jordan Ones non montantes.

Un aperçu de certains des meilleurs looks qui ont débarqué Paul sur la liste plus tôt dans la saison:

.