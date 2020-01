All-Star Trae Young tourmente les Sixers toute la nuit, les Hawks le gagnent 127-117

Les 76ers de Philadelphie cherchaient à maintenir la bonne ambiance après avoir remporté deux grosses victoires à domicile. Considérant qu’ils disputaient les Hawks d’Atlanta, la pire équipe de la Conférence de l’Est, beaucoup pensaient que c’était une fatalité que les Sixers l’emportent.

C’est le truc avec cette équipe Sixers talentueuse mais imprévisible. Vous ne savez jamais lequel va apparaître.

Ils ont connu un début difficile et ont fini par être victimes de l’explosif All-Star Trae Young et des Hawks 127-117. Young a travaillé les Sixers à hauteur de 39 points, un record de carrière de 18 passes décisives et six rebonds alors que Philadelphie n’a pas pu comprendre comment le gérer. Il a même eu un double-double au premier quart-temps pour débuter le match.

Philadelphie était dirigée par son propre All-Star à Ben Simmons qui avait 31 points, six rebonds, cinq passes décisives et quatre interceptions. Ils ont reçu un gros match de Shake Milton qui a marqué un sommet de 27 points en carrière avec six passes décisives et cinq rebonds, Tobias Harris a ajouté 21 points et neuf rebonds, et Joel Embiid avait 21 points et 14 rebonds.

Toutes ces impressionnantes lignes de statistiques n’étaient pas suffisantes car les Hawks contrôlaient principalement celui-ci car ils en menaient jusqu’à 16. C’est un autre effort routier décevant pour les Sixers alors qu’ils continuent de laisser tomber ces jeux sur la route qu’ils ne devraient pas. t.

Ils se rendront à Boston samedi pour affronter le rival Celtics.

