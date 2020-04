Allen Iverson a 37 et 15 dans le match 3 contre Pistons

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

Nous vous ramène 15 ans maintenant au jour où les Sixers sont rentrés à la maison 0-2 dans les séries éliminatoires de la NBA affrontant le champion en titre Detroit Pistons. Ils avaient besoin d’une victoire de la pire façon pour éviter de descendre 0-3 et les choses semblaient terribles. Chris Webber avait des problèmes en bas avec Detroit jetant Ben Wallace, Rasheed Wallace et Antonio McDyess sur lui tandis que Kyle Korver et Andre Iguodala avaient des difficultés en séries éliminatoires. C’est une situation où Philadelphie a dû se tourner vers la réponse.

29 avril 2005

Les pistons ont rendu la maison facile. Ils ont utilisé leur jeu d’équipe afin d’annuler l’éclat d’Allen Iverson et le jeu solide de Webber, mais les choses étaient sur le point de changer à Philadelphie. Les jeunes intensifieraient avec la foule locale derrière eux et Iverson utiliserait la chanson des fans de Philadelphie afin d’alimenter l’équipe à une grande victoire.

Iverson a joué 48 minutes et a perdu 37 points en 15 tirs sur 26 et 15 passes décisives contre une défense d’élite de Détroit pour mener Philadelphie à une victoire de 115-104 contre les Pistons et tirer à 2-1 de la série. Webber a récolté 19 points et six rebonds à l’appui d’Iverson, mais tous les yeux étaient rivés sur la réponse et il a attiré l’attention de l’ancien entraîneur Larry Brown qui entraînait Détroit à l’époque.

Brown a déclaré aux journalistes après le match:

D’un point de vue personnel, quand vous savez ce que quelqu’un aime

qui en est capable, ce n’est pas une sensation confortable. Nous savons tous ce qu’il fait et je n’ai vu personne l’arrêter. La raison pour laquelle nous avons réussi est que nous avons arrêté d’autres personnes.

La victoire a donné un peu d’espoir à Philadelphie, mais ce n’était pas suffisant car Détroit a ensuite dominé les Sixers dans le match 4 avant de les achever dans le match 5 à Auburn Hills. Iverson a fait de son mieux à chaque match et il a brillamment performé, mais les Pistons en avaient encore plus.

