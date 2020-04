Allen Iverson chute 39 sur les Bucks, décrocher une place en séries éliminatoires

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

Allen Iverson a eu beaucoup de batailles avec les Milwaukee Bucks au cours de sa carrière, notamment en 2001, mais ce soir-là, il s’agissait de faire entrer les Sixers en séries éliminatoires un an avant de le manquer. Philadelphie était à domicile avec une chance de décrocher une place en séries éliminatoires et Iverson est passé à la plaque.

18 avril 2005

Les Sixers ont monté et descendu toute la saison alors qu’Iverson et Chris Webber travaillaient toujours – les genoux de Webber devaient en remercier – mais ils avaient une place en séries éliminatoires en vue cette nuit. Ainsi, une équipe de Bucks est arrivée en sous-performance et comptait sur Desmond Mason, Dan Gadzuric et Marcus Fizer pour les faire passer la saison.

L’occasion idéale pour Iverson de se mettre au travail.

Le gardien de 6 pieds de Georgetown a eu une autre nuit dominante avec 39 points sur un tir de 15 pour 27 avec 12 passes décisives et sept rebonds pour mener Philadelphie à une victoire de 122-106 contre les Bucks. La victoire a officiellement décroché une place en séries éliminatoires pour les Sixers après une saison 2003-04 très difficile et cela a validé une pensée pour «La réponse» après le match.

Il a déclaré aux journalistes:

Je me sens comme moi et mes coéquipiers, nous sommes une équipe de séries éliminatoires. Nous l’avons cru toute l’année. Nous nous croyions. Nous nous sommes coincés dans les bons et les mauvais moments et nous ne nous sommes jamais pointés du doigt.

À ce stade, les Sixers sont assis à 42-39 et avec un match à jouer, ils doivent maintenant comprendre l’ensemencement. Ils peuvent être l’une des trois têtes de série en ce moment, c’est-à-dire 6, 7 et 8. Ils continueraient à être les 7 têtes de série et ils sont tombés contre le champion en titre Detroit Pistons au premier tour en cinq matchs.

