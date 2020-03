Allen Iverson chute de 36 pour battre Kobe et les Lakers

Nous continuons notre plongée dans l’histoire des Philadelphia 76ers pendant cette période difficile de la NBA en jetant un coup d’œil à l’un des plus grands succès de la franchise.

Nous avons commencé notre retour en arrière dans l’histoire des Sixers en nous rappelant que Thaddeus Young avait fermé The Spectrum avant d’honorer le 25e anniversaire du moment où Dana Barros a marqué 50 points contre les Rockets de Houston. Le retour en arrière de dimanche dans l’histoire des Sixers se concentre sur un garde de 6 pieds en céramique Georgetown qui a mené les Sixers à une grande victoire.

15 mars 2005

Les Sixers sont entrés dans un concours à domicile avec les Lakers de Los Angeles ayant besoin d’une victoire pour rester dans la course de la division Atlantique. Ils sont entrés dans le match à 30-33 et ont mordu les talons des Celtics de Boston pour prendre la tête de la division Atlantique.

Ils se tournèrent donc vers Allen Iverson pour montrer la voie.

Iverson a marqué 36 points sur un tir de 10 pour 22 et il a récolté neuf passes et cinq rebonds pour mener Philadelphie à une victoire de 108-91. Ils ont tenu Kobe Bryant à un tir de 6 pour 15 et à 20 points alors qu’Iverson a remporté la bataille ce jour-là.

Ce fut une performance impressionnante étant donné que les Sixers avaient besoin de celui-ci pour tout garder en vie et il a également, sans le savoir, ébréché un os dans son pouce gauche dans la seconde moitié. Il a été adapté pour un casting et a été répertorié au jour le jour.

Après avoir tiré à moins de quatre matchs de Boston dans la division, Iverson a déclaré aux journalistes:

Ça m’a fait du bien. Toute victoire me fait sentir

bien.

C’était juste un autre exemple d’Iverson mettant son corps en jeu et des Sixers sur ses épaules osseuses afin d’obtenir une victoire. Il l’a fait beaucoup au cours de son séjour à Philadelphie et c’est pourquoi il a son numéro 3 suspendu aux chevrons du Wells Fargo Center et il est au Hall of Fame.

Les Sixers allaient continuer en séries éliminatoires en 2005 en tant que tête de série 7, car ils n’étaient pas en mesure d’attraper Boston. Les Sixers finiraient par perdre la série 4-1 alors qu’ils rencontraient le champion en titre des Detroit Pistons au premier tour des séries éliminatoires. Iverson a récolté en moyenne 31,2 points et 10,0 passes décisives dans la série.

.