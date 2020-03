Allen Iverson complète son score à la soirée de Charles Barkley

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

Ce jour-là, en 2001, les Sixers honoraient Charles Barkley en retirant son maillot légendaire numéro 34 lors d’un affrontement avec les Golden State Warriors. Une soirée comme celle-ci donne à l’équipe un peu plus de motivation pour faire le travail et bien jouer devant une franchise géniale. C’est tout ce dont Allen Iverson avait besoin pour battre les Golden State Warriors.

30 mars 2001

Les Sixers sont entrés dans ce match à une seule victoire de la barre des 50 victoires, donc ils avaient déjà beaucoup de motivation, pour commencer. Les Sixers poussaient vers les séries éliminatoires et ils étaient brûlants et Iverson et l’équipe étaient prêts à rendre Barkley fier.

Le garde de 6 pieds de Georgetown a fait un show. Il a récolté 35 points, 11 rebonds, neuf passes décisives et quatre interceptions et il a même réussi deux blocs dans une victoire de 102-89 contre les Warriors à domicile. Il a tiré 14 pour 26 depuis le sol et a effectué trois de ses huit tentatives de profondeur.

Ce fut une nuit que Barkley n’oubliera jamais, comme il l’a dit aux journalistes après avoir vu son maillot entrer dans les chevrons:

C’est la plus belle nuit de ma vie et je suis si heureuse de la partager ici. Philadelphie sera toujours un endroit spécial pour moi. C’est là que ma carrière a commencé et où elle s’est terminée.

Ce qui a rendu la soirée encore plus spéciale, c’est que c’était la première fois que les Sixers remportaient 50 matchs en une saison depuis la saison 1989-90 menée par Barkley.

