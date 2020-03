Allen Iverson détruit LeBron James, Cavaliers

Poursuivant notre plongée dans l’histoire des Philadelphia 76ers avec la saison en suspens en raison de COVID-19, nous jetons un regard en arrière sur l’un des joueurs les plus populaires de l’histoire de la franchise.

Allen Iverson et les Sixers se sont rendus à Cleveland pour affronter LeBron James et les Cavaliers après une grande victoire sur les Nets du New Jersey. Le gros problème qui tenait les Sixers dans celui-ci était qu’Iverson s’était blessé au pouce lors de la victoire contre les Nets et il y avait des inquiétudes s’il allait même jouer dans celui-ci. Là encore, c’est Iverson dont nous parlons ici.

18 mars 2005

Philadelphie est entrée dans le concours avec une fiche de 31-33 alors qu’elle continuait d’essayer de rester dans la course éliminatoire de la Conférence de l’Est. Les Cavaliers tentaient également d’entrer dans les séries éliminatoires pour la première fois à l’époque de LeBron James et il s’est installé pour une grande soirée à Cleveland pour l’homme qu’ils appellent «The Answer».

Iverson a perdu 31 points et a récolté neuf rebonds et cinq passes pour mener les Sixers à une victoire de 93-81. Il a reçu de l’aide de Kyle Korver qui avait 15 points et Chris Webber avait 14 points et huit rebonds. Iverson a largement devancé James qui a lutté avec 16 points sur un tir à 3 contre 20 lors d’une nuit terrible pour lui.

Le fait qu’Iverson ait joué malgré le problème du pouce n’a pas surpris le coach Jim O’Brien qui a déclaré aux journalistes après le match:

J’aurais été choqué s’il ne l’avait pas fait.

Après avoir tiré 9 pour 27, Iverson a ajouté:

Je l’ai frappé plusieurs fois en allant au panier et en tombant

vers le bas, mais cela ne m’a pas dérangé.

La victoire a aidé à stimuler les Sixers et à les aider à se qualifier pour les séries éliminatoires. La saison 2004-05 s’est terminée avec Iverson remportant le titre avec 30,7 points par match en moyenne avant la fin de la saison en rencontrant le champion en titre des Detroit Pistons au premier tour. Les Sixers se sont battus vaillamment, mais Detroit avait juste trop de choses en séries éliminatoires.

