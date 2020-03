Allen Iverson et Chris Webber détruisent les Knicks à New York

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

En cette nuit de 2006, les Sixers avaient besoin d’une victoire pour rester dans la course aux séries éliminatoires alors que leurs espoirs s’amenuisaient. Ils ont eu une série à domicile avec les malheureux New York Knicks à partir de Madison Square Garden qui a donné aux Sixers une réelle chance de se remettre dans la course. Pour que cela se produise, ils avaient besoin que leur duo de stars coexiste et fasse des pièces.

31 mars 2006

Les Sixers sont entrés dans le match, ayant vraiment besoin de quelque chose de bien. La saison a été un peu décevante pour Philadelphie, car ils n’ont pas encore construit la solide saison 2005 pour eux. Dans un jeu comme celui-ci, il était important qu’Allen Iverson et Chris Webber se mobilisent et fassent ce qu’ils sont censés faire.

Dans cette situation, ils l’ont fait de façon considérable.

Iverson était magnifique avec 47 points, neuf passes décisives et six rebonds alors qu’il détruisait tout type de défense que New York voulait lui lancer. Webber était aussi bon qu’il avait 34 points et 12 rebonds comme il avait une journée sur le terrain à l’intérieur. Ces performances étaient très éloignées de Webber, surtout quand Iverson a eu ses gros matchs, mais ce soir-là, ce fut énorme dans une victoire de 117-112 contre les Knicks.

Iverson a déclaré aux journalistes après le match qu’il avait un message à transmettre à son coéquipier vétéran sur l’importance de ces jeux:

Je parlais à Chris Webber et je lui ai dit que ces deux étaient probablement les deux matchs les plus importants de notre saison. Nous devons absolument jouer à ces matchs comme les séries éliminatoires, car c’est une équipe en difficulté et nous aimerions penser que nous sommes une meilleure équipe qu’eux.

Nous devons être en mesure de le faire. Nous obtenons ces deux jeux, cela nous facilite la tâche.

Malheureusement, les Sixers n’ont pas pu se ressaisir et se qualifier pour les séries éliminatoires. Bien qu’ils aient pu remporter la victoire sur les Knicks lors du prochain match, ils ont ensuite perdu trois matchs de suite, ce qui les a essentiellement mis hors course.

Iverson et Webber resteraient avec les Sixers pour commencer la saison 2006-07, mais seulement pendant un certain temps avant que Philadelphie ne commence à apporter des changements.

.