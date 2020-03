Allen Iverson et Chris Webber dominent les Raptors

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

La leçon d’histoire des Sixers de mercredi se concentre sur un duo qui ne pouvait pas tout à fait comprendre. Chris Webber a été recruté pour aider Allen Iverson à mener les Sixers sur une grande série éliminatoire. Cependant, Webber n’était tout simplement pas le même joueur après toutes ses blessures et il ne pouvait pas donner à Iverson l’aide dont il avait besoin. Pendant au moins une nuit, ils avaient l’air d’avoir compris.

25 mars 2005

Les Sixers poursuivaient leur marche vers les séries éliminatoires et ils continuaient de trouver leur rythme entre les deux stars. Une confrontation avec les Raptors de Toronto dirigée par une star montante du nom de Chris Bosh a présenté un défi pour Philadelphie à surmonter, alors ils ont dû se tourner vers leurs leaders.

Iverson était son super soi habituel puisqu’il avait 36 ​​points sur un tir de 11 pour 23 et il avait sept passes alors que Webber avait 32 points sur un tir de 15 pour 25 et six rebonds avec quatre passes pour mener Philadelphie à une maison de 103-101. gagner. C’était la première fois que les Sixers comptaient deux marqueurs de plus de 30 points dans le même match depuis Iverson et Glenn Robinson en janvier 2004.

La production par les deux d’entre eux était vraiment nécessaire car Toronto a reçu 24 points et 22 rebonds et Bosh et 26 points inattendus de Donyell Marshall sur le banc.

La chose qui a le plus impressionné Iverson à propos de Webber a été son décès et il a félicité son coéquipier après la victoire pour le ramener à .500:

Il nous aide, pas seulement à marquer le ballon de basket. Il passe le ballon comme si je n’avais jamais vu un gros homme le passer.

Cette confiance était grande pour Webber car il a également ajouté:

Ça me fait du bien à la fin du jeu, que je veuille ou non ce coup, de voir le petit gars me dire “Dégagez”. J’ai adoré parce que ça faisait du bien. La façon dont il me regardait, si je l’avais, ce serait la même chose. C’était juste confortable et c’est la clé.

Les Sixers ont fait les séries éliminatoires en 2005 avant de rencontrer le champion en titre Detroit Pistons qui les a battus en cinq matchs rapides.

