Allen Iverson marque 39, le champion de drop Pistons

Nous continuons chaque jour notre chemin dans l'histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l'absence de basket-ball.

L’édition de lundi se concentre une fois de plus sur le garde de 6 pieds de Georgetown. Il semble que le nom d’Allen Iverson ait continué à apparaître dans toutes ces leçons d’histoire et cela montre son impact sur la franchise. Celui-ci est lorsque le champion en titre Detroit Pistons a envahi Philadelphie et il a relevé le défi.

23 mars 2005

Les Sixers essayaient toujours de trouver leur place. Ils avaient récemment acquis Chris Webber des Kings de Sacramento et ils essayaient de l’intégrer dans leur attaque à côté d’Iverson. Une confrontation avec les Pistons ne serait pas facile, mais cela a aidé qu’ils manquaient Richard Hamilton à une entorse de la cheville et l’entraîneur Larry Brown avec un problème de hanche.

Iverson a pleinement profité de ses 39 points pour un tir efficace de 15 contre 26 et il a également récolté 10 passes. Il était trop rapide pour tous les défenseurs des Pistons, ce qui est impressionnant étant donné que Détroit pourrait lui lancer des Chauncey Billups et Tayshaun Prince, et il a ri de leur défense pour mener Philadelphie à une grande victoire.

Ce qui a également été impressionnant cette nuit-là, c’est que la recrue André Iguodala a réussi un triple double de 10 points, 10 rebonds et 10 passes décisives. Cette performance a attiré l’attention d’Iverson alors qu’il déclarait aux journalistes après la partie:

Dre fait tout pour nous. Il ne vient pas au gymnase en se concentrant sur un seul domaine. Ce qui est effrayant, c’est qu’il n’est qu’une recrue.

Les Sixers et les Pistons finiraient par se rencontrer dans les séries éliminatoires de 2005 et les Pistons en pleine santé fléchiraient leurs muscles et battraient Philadelphie 4-1. Iverson obtiendrait en moyenne 31,2 points et 10,0 passes décisives dans la série, mais Detroit comptait cinq joueurs à deux chiffres en moyenne dans la série, avec 21,4 points à Hamilton.

