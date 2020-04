Allen Iverson perd 32 points pour maintenir les éliminatoires en vie

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

Cette édition remonte à la version 2005-06 des Sixers et le travail qu’Allen Iverson a continué de faire pour cette équipe. L’équipe accueillait les Knicks de New York dans la moitié arrière d’une série à domicile et à domicile à Philadelphie et il a livré une grande performance pour maintenir les espoirs de l’équipe en baisse en séries éliminatoires.

2 avril 2006

Les Sixers avaient éliminé les Knicks à New York pour commencer la série à domicile et à domicile derrière de grandes performances d’Iverson et de Chris Webber, mais cette nuit à Philadelphie, Iverson a fait assez de travail pour eux deux.

Il avait 32 points sur un tir de 9 pour 16, il a renversé ses deux tentatives en profondeur et il a récolté six passes dans une victoire facile de 114-95 pour Philadelphie. De son côté, Webber avait 20 points et sept interceptions tandis qu’André Iguodala avait 20 points, 10 passes décisives et huit rebonds. La victoire a temporairement gardé l’équipe en vie pour l’instant.

Iverson a poussé un soupir de soulagement quand il a déclaré aux journalistes après le match:

Nous avons une semaine difficile devant nous et éliminer ces matchs était important. C’était facile pour nous de nous mesurer à une équipe qui n’a même pas gagné 20 matchs. Ils jouent détendus et nous nous battons pour entrer dans les séries éliminatoires.

Les Sixers ont réussi à remporter ces victoires et à se remettre dans la course aux séries éliminatoires pour le moment, mais l’équipe est ensuite entrée dans un autre virage et ils ont échoué. Ce fut aussi la dernière goutte d’eau pour le duo Iverson-Webber puisque les deux d’entre eux ont commencé la saison 2006-07 à Philadelphie, mais pas aussi longtemps que l’équipe a commencé à se séparer.

