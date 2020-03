Allen Iverson perd 38 points avec 8 interceptions contre Hawks

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

L’édition de dimanche revient sur un autre grand match de l’un des joueurs les plus populaires de l’histoire de la franchise. Allen Iverson et les Sixers ont connu une très bonne saison en 2002-03 et il s’agissait avant tout de se positionner pour une place de choix dans les séries éliminatoires. Ils ont affronté les Hawks d’Atlanta sur la route et Iverson était prêt à partir.

29 mars 2003

Malgré le succès des Sixers, ils ont eu beaucoup de problèmes avec les Hawks. Philadelphie avait perdu les trois affrontements avec eux au cours de la saison et était sur le point d’être balayée car elle avait des problèmes avec un futur Sixer, Glenn Robinson – Sr., Pas Jr.

Iverson ne voulait pas que cela se produise car il avait l’un de ses matchs les plus impressionnants de la saison. Il est parti pour 38 points lors d’une nuit extrêmement efficace en tirant à 17 contre 25 du sol, manquant son seul pointeur à 3, il a aussi récolté neuf passes décisives et huit interceptions. Tout cela a abouti à une victoire de 110-89 qui a mis leurs difficultés avec les Hawks au lit.

Iverson a réagi à la grande victoire de l’après-match:

Je me sentais bien dans nos chances dans ce match. Ils nous avaient battus trois fois de suite. Nous ne voulions pas qu’ils nous balaient.

En ce qui concerne ce qui fonctionnait pour lui une nuit efficace, il a répondu:

Cela ressemblait à l’océan. Tout ce que j’ai jeté, il semblait que ça irait. Heureusement, c’était suffisant pour gagner.

Iverson et les Sixers allaient gagner les 3 têtes de série en séries éliminatoires et ils élimineraient les Hornets de la Nouvelle-Orléans lors du premier tour avant de rencontrer les Pistons de Détroit en demi-finale. Iverson aurait une grande série, mais les Pistons les plus équilibrés les ont mis au lit en six matchs.

.