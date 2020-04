Allen Iverson perd 40 points pour voler à domicile contre les Hornets

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

Nous remontons 20 ans avec cette édition alors que les Sixers se dirigent vers les séries éliminatoires sur la route pour affronter les Charlotte Hornets en tant que 5 têtes de série. Les Hornets étaient un groupe talentueux et ils ont vraiment nourri la foule de Charlotte et le «buzz» qu’ils ont apporté à l’arène tous les soirs était suffisant pour leur donner un bon avantage sur le terrain. Allen Iverson a rapidement mis fin à cela.

22 avril 2000

Les Sixers étaient encore une équipe relativement jeune qui tentait toujours de gagner ses galons en séries éliminatoires, car de nombreux pronostiqueurs ont choisi Charlotte pour gagner cette série. Ils étaient dirigés par des vétérans confirmés tels que Derrick Coleman, Anthony Mason, Eddie Jones et David Wesley et ils semblaient avoir le dessus.

Iverson a rapidement mis fin à ces pensées alors qu’il sortait rapidement des portes et a chuté de 40 points sur un tir de 13 pour 25 ainsi que cinq rebonds. Il n’avait pas peur d’aller à l’intérieur contre Coleman ou Elden Campbell alors qu’il atteignait la ligne de faute 16 fois. Tout défenseur Charlotte a tenté de lui lancer a inévitablement échoué à faire quoi que ce soit.

Charlotte allait rebondir pour gagner le match 2, mais alors que la série se déplaçait à Philadelphie, Iverson a réalisé des performances plus formidables et ils ont continué à gagner la série 3-1. Le gardien de 6 pieds de Georgetown a récolté en moyenne 25,8 points et 5,3 passes décisives dans la série.

