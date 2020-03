Allen Iverson souhaite à Stephen Curry un joyeux anniversaire sur les réseaux sociaux

Par: Tommy Call III |

il y a 14 heures

Stephen Curry ne se préparera pas pour un match de basket le jour de son anniversaire cette année. Au cours de sa carrière, les Golden State Warriors ont une fiche de 4-2 le jour de l’anniversaire de Curry, mais sa célébration de 2020 sur le terrain a été reportée.

Pour le 32e anniversaire de Curry, les Warriors devaient affronter Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks. Cependant, la NBA est en pause jusqu’à nouvel ordre en raison de la pandémie de coronavirus.

Pendant que la saison de la NBA est suspendue, les membres des Golden State Warriors ont partagé leurs souhaits d’anniversaire pour le All-Star à six reprises.

Bien qu’ils n’aient jamais été coéquipiers, Allen Iverson a annoncé l’anniversaire de son compagnon le plus utile. Iverson a publié un message de joyeux anniversaire pour Curry sur son Instagram. Le meneur du Hall of Famer a partagé une photo de lui et Curry lors du week-end NBA All-Star à Charlotte.