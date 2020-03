Allen Iverson tombe 41, a plongé Kobe dans l’obsession

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

L’édition de jeudi se concentre sur l’homme qu’ils ont appelé “The Answer” alors que les Sixers ont accueilli un jeune Kobe Bryant et les Los Angeles Lakers pour un match de saison régulière au milieu d’une saison de 50 matchs écourtée. Les Sixers avaient besoin d’une victoire et ils se sont tournés vers leur chef pour le faire.

19 mars 1999

Allen Iverson et les Sixers jouaient un solide ballon de basket, mais ce n’était tout simplement pas suffisant et lorsque les Lakers sont arrivés au First Union Center, ils avaient vraiment besoin d’une victoire. Les Lakers étaient dirigés par le duo meurtrier de Bryant et Shaquille O’Neal et c’était une tâche difficile, mais aucune tâche n’est aussi lourde pour un gars comme Iverson.

Le gardien de 6 pieds de Georgetown a été formidable alors qu’il a marqué 41 points sur 17 tirs sur 36 avec 10 passes décisives et cinq rebonds dans une victoire de 105-90 contre Los Angeles. Il est arrivé à la ligne six fois, en faisant quatre d’entre eux, et il a abattu trois tirs du plus profond de la victoire alors qu’il attaquait sans relâche Los Angeles encore et encore.

Il a reçu de l’aide de ses coéquipiers dans celui-ci alors qu’Eric Snow, George Lynch, Theo Ratliff et Tyrone Hill ont marqué à deux chiffres pour Philadelphie. Ils avaient besoin de tout cela pour faire tomber une puissante équipe des Lakers.

Bryant et O’Neal ont mené les visiteurs avec 23 points chacun tandis que Glen Rice en a ajouté 17, mais ce n’était pas suffisant. C’était le jeu pour Bryant, comme il l’a dit dans sa pièce Players Tribune, qui l’a conduit à une obsession de la façon de battre Iverson.

Bryant a déclaré:

Le 19 mars 1999, Iverson a mis 41 points et 10 passes décisives sur moi à Philadelphie.

J’avais besoin de travailler plus dur.

Travailler plus dur ne suffisait pas.

J’ai dû étudier cet homme de façon maniaque.

J’ai lu avec obsession chaque article et livre que je pouvais trouver sur l’IA. J’ai regardé de manière obsessionnelle tous les matchs auxquels il avait joué, en revenant au jeu panaméricain de l’UIPU. J’ai étudié de manière obsessionnelle chacun de ses succès et ses moindres difficultés. Je cherchai obsessionnellement toute faiblesse que je pouvais trouver.

J’ai cherché dans le monde des réflexions à ajouter à ma AI Musecage.

Les Sixers entreraient dans les séries éliminatoires de 1999 en tant que tête de série 6 et bouleversaient le Orlando Magic au premier tour. Iverson a été formidable avec une moyenne de 28,3 points, 6,0 passes décisives et 4,0 interceptions dans la série pour mener Philadelphie à une victoire de 3-1. Cependant, ils ont rencontré une équipe des Indiana Pacers beaucoup plus difficile au deuxième tour et ils ont été éliminés des séries éliminatoires 4-0 car Philadelphie n’a pas pu arrêter une attaque équilibrée des Pacers.

Quant à Bryant et aux Lakers, ses obsessions ont porté leurs fruits lorsque les deux équipes se sont rencontrées en finale de la NBA 2001 et que les Lakers de Bryant ont battu les Sixers d’Iverson 4-1. Iverson était génial dans cette série, mais bien sûr, personne ne pouvait vraiment contenir une excellente équipe des Lakers cette année-là.

