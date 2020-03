Allen Iverson tombe 44 sur Vince Carter, Raptors

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

L’édition de dimanche de l’histoire de Sixers est l’une des nombreuses batailles qu’Allen Iverson et Vince Carter ont eues dans leur carrière. Bien qu’ils aient certainement eu leurs batailles en séries éliminatoires, celui-ci se concentre sur un match de saison régulière à Philadelphie.

22 mars 2000

Les Raptors de Toronto ont envahi Philadelphie avec une avance de jeu sur les Sixers au classement de la Conférence Est et ce serait énorme pour Philadelphie de retirer celle-ci. Les Sixers, une fois de plus, se sont tournés vers leur chef pour soulever l’équipe sur ses épaules osseuses.

Iverson a livré un énorme jeu marquant 44 points sur un tir de 17 pour 29 et il a effectué les neuf lancers francs. Il a été concentré sur le laser toute la nuit et Toronto n’a pu trouver personne pour le défendre. Carter a récolté 26 points sur un tir de 10 contre 24 pour Toronto dans ce qui s’est finalement soldé par une victoire de 106-93 pour les Sixers.

C’était un jeu où Iverson essayait d’envoyer un message à Carter et au reste de la ligue. Il a déclaré aux journalistes après le match:

Lorsque vous avez ce type de joueur de qualité, vous devez l’intensifier. Quand vous ajoutez à cela qu’il vient chez moi, je veux bien jouer devant mes fans. C’est ma maison.

Le First Union Center était définitivement la maison d’Iverson. Les fidèles des Sixers ont rempli cet endroit tous les soirs pour lui donner tout le soutien dont il a besoin pour aider l’équipe à gagner des matchs.

Les Sixers entreraient dans les séries éliminatoires de 2000 en tant que tête de série 3 et ils élimineraient les Hornets de Charlotte au premier tour avant de rencontrer les Pacers de l’Indiana en demi-finale. Iverson en moyenne 26,5 points dans la série, mais ils sont tombés à l’Indiana 4-2 car ils atteindraient finalement les finales NBA cette saison.

Les Sixers et les Raptors finiront par se rencontrer lors des séries éliminatoires de 2001, les Sixers remportant un classique de 7 matchs en route vers la finale de la NBA. Iverson et Carter offriraient des performances mémorables des deux côtés de la série et ce serait l’une des meilleures séries éliminatoires de l’histoire de la NBA.

