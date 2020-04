Allen Iverson triomphe de Reggie Miller dans le match 3

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

Cette édition des Sixers de retour nous ramène aux séries éliminatoires de 2001 lorsque Philadelphie a affronté les Indiana Pacers au premier tour. Après avoir divisé les deux premiers matchs à South Philly, la série est passée à Conseco Fieldhouse dans ce qui était censé être un environnement tumultueux comme Indianapolis a accueilli à nouveau les champions en titre de la Conférence de l’Est. Bien qu’ils soient les 8 têtes de série, les Pacers se sentaient confiants, alors les Sixers se sont tournés vers le MVP pour faire le travail.

28 avril 2001

Après avoir abandonné le match 1 à domicile, les Sixers ont rebondi pour remporter le match 2, mais l’élan est resté avec les Pacers. Reggie Miller et compagnie avaient juste besoin de gagner deux matchs à domicile pour contrarier les Sixers les mieux classés. Ils venaient juste d’atteindre la finale de la NBA la saison précédente, ce n’est donc pas votre moyenne de 8 têtes de série, mais Allen Iverson n’est pas non plus votre joueur moyen.

Iverson a ignoré le bruit de Fieldhouse et il a perdu 32 points avec sept rebonds et six passes pour surmonter 35 points de Miller pour mener les Sixers à une victoire de 92-87 et prendre une avance de 2-1. Ce n’était que le début d’une série éliminatoire impressionnante pour Iverson et ce fut une victoire importante pour Philadelphie d’aller de l’avant.

Les Sixers gagneraient également le match 4 sur la route pour passer au tour 2. Tout le monde sait ce qui s’est passé à partir de là, mais c’est pour un autre jour.

.