Allen Iverson veut que Kobe Bryant soit impliqué dans la conversation GOAT

La conversation GOAT, la plus grande de tous les temps, est celle qui sera poursuivie par les fans de basket-ball pour les générations à venir. Tout le monde a ses favoris personnels comme Michael Jordan ou LeBron James, Larry Bird ou Magic Johnson. Cependant, il y a un grand succès que beaucoup de gens semblent oublier.

La légende des Philadelphia 76ers, Allen Iverson, a participé à la conversation GOAT qui a pris une autre vie avec la sortie récente de “The Last Dance” concernant la carrière de Jordan et il veut que Kobe Bryant soit inclus. Le défunt grand NBA des Lakers de Los Angeles a lui-même eu une carrière remarquable en remportant un MVP, cinq titres, deux MVP en finale, et a été nommé All-Star 18 fois.

Iverson a déclaré sur Bryant:

Ce qui me dérange, c’est quand ils en parlent, LeBron est génial, tout d’abord, quand ils parlent de le comparer à Michael, je ne comprends pas comment ils n’ont pas le débat quand il s’agit de Kobe. Je ne comprends pas. Quoi, tu as oublié ou quelque chose? Ils ont oublié? Je pense vraiment qu’ils ont oublié. Je pense vraiment qu’ils ont oublié le Mamba, l’homme, le tueur en série certifié, l’homme.

Iverson et Bryant se sont affrontés en finale de la NBA 2001 avec Iverson en moyenne 35,6 points et Bryant en moyenne 24,6 points et 7,8 rebonds lors de la victoire de la série 4-1 des Lakers. Le jeu d’Iverson cette saison a plongé Bryant dans une obsession à son sujet et Bryant a poursuivi une carrière incroyable.

Tout le monde a sa propre opinion sur qui est la chèvre, mais la grande clé est d’apprécier et de respecter les grands noms du jeu.

