Allison Feaster excelle en tant que directrice du développement des joueurs des Celtics

La directrice du développement et de la croissance personnelle des joueurs des Boston Celtics, Allison Feaster, est au bon endroit.

Lorsque vous avez sept recrues dans une équipe où la plupart des joueurs sont toujours à la hausse de leur carrière, vous avez besoin de quelqu’un qui peut non seulement se lier à eux au niveau professionnel, mais aussi avoir les antécédents et la formation pour les aider à être de leur mieux. .

En tant qu’athlète accompli sur le terrain, et professionnel ultime, Feaster a été un ajout exceptionnel pour la franchise.

Ses liens avec la région de Boston en tant que diplômée de Harvard et joueuse collégiale ont déclenché l’appel téléphonique qui permettrait de tout rassembler des années plus tard, et pour Feaster, la situation était presque idéale.

“Pour ne pas sonner comme un conte de fées, mais c’est tout ce que j’aurais pu espérer”, a déclaré Feaster via A. Sherrod Blakely de NBC Sports Boston. “Il a dépassé mes attentes; travailler aux côtés d’un groupe d’hommes et de femmes, pour essayer de faire passer cette équipe au niveau supérieur. »

Après une longue et fructueuse carrière dans la NCAA et la WNBA, Feaster est passée à une trajectoire vers une carrière de front office, seulement pour recevoir un appel téléphonique d’un numéro de la région de Boston qui lui est inconnu.

Pensant que ce pourrait être un vieil ami de ses jours à Harvard, le vétéran de la WNBA a répondu, seulement pour entendre le président de l’équipe des Celtics, Danny Ainge.

“Parfois, lorsque ces appels aléatoires sortent de nulle part, il suffit de les prendre”, a proposé Feaster. «J’étais en train d’interviewer une autre équipe et Danny m’a appelé.»

Une partie de la transition de Feaster d’un joueur à un rôle de gestion d’équipe impliquait la participation à un programme conçu par la NBA pour aider les anciens joueurs à faire exactement cela, et grâce à une pause chanceuse, ses liens avec Boston ont aidé à préparer le terrain pour la location ultérieure.

“Il y avait un programme créé pour les anciens joueurs pour aider à la transition hors du terrain, explorer les opérations du bureau de la ligue ainsi que les opérations d’équipe de l’entreprise de basket-ball”, a expliqué Feaster.

«J’ai eu la fortune, la grande fortune d’échanger avec un de mes collègues. J’avais Atlanta et elle avait Boston. En raison de mes liens avec la communauté de Boston, je lui ai demandé de me changer. Elle l’a fait et j’ai rencontré Danny, Mike Brad, Rich Gotham dans le cadre de ce programme. »

Le reste, comme on dit, appartenait à l’histoire, car ces premiers liens ont préparé le terrain pour que Feaster rejoigne les Celtics à l’été 2019, où elle a aidé l’équipe à fusionner dans son géant de la chimie avec son travail en coulisses.

Des vétérans les plus âgés aux plus jeunes recrues – en particulier les recrues – le produit Harvard a été une aubaine pour l’organisation malgré le manque d’amour qu’elle et le reste de ses compatriotes front office ont tendance à prendre dans le cycle quotidien des nouvelles.

Les joueurs de l’équipe sont plus que ravis d’essayer d’inverser cette tendance chaque fois qu’ils en ont l’occasion.

«Nous avons tous tellement de respect pour Allison», a proclamé Kemba Walker.

Elle se soucie vraiment de nous », a poursuivi l’ancien Husky. “La saison de basket-ball peut être vraiment difficile pour certaines personnes, certains des jeunes joueurs essayant de s’adapter.”

«Elle est là pour nous; tout ce dont nous avons besoin, demandez-le, elle fait de son mieux pour le faire pour nous. ” dit Walker.

Le consensus est fort de ce qu’elle apporte à la table non seulement en tant que première femme mais première femme afro-américaine dans son rôle pour l’équipe. Pour les joueurs, cependant, son importance est davantage sur sa capacité à les garder concentrés et à grandir en tant que joueurs et en équipe.

«Il est vraiment important de l’avoir avec nous; cela aide la transition », a expliqué l’ailier recrue Romeo Langford.

“Nous n’en savons pas trop. À venir dans la ligue, à quoi s’attendre ou quoi faire ou vers qui se tourner. C’est cette personne qui est là, pour cela, pour rendre la transition beaucoup plus fluide. »

Cela ne veut pas dire que l’équipe ne sait pas à quel point c’est important d’avoir Feaster dans un tel rôle étant donné ses antécédents, mais pour les Celtics, c’est ce qu’elle fait avec ce travail qui importe autant que la personne qui a été donnée. il.

“Avoir une femme afro-américaine dans cette position, c’est un grand moment”, a noté Walker.

«Cela donne de l’espoir aux jeunes filles noires dans ce domaine, dans cette ligue, point final. C’est difficile d’obtenir ce poste. Mais elle est super-intelligente, elle a joué, est allée à Harvard, a tellement de connexions », a offert le produit UConn.

“C’est une bénédiction de l’avoir avec nous”, a-t-il ajouté.

Feaster a remarqué qu’elle et son collègue entraîneur adjoint du front office Kara Lawson n’ont été traitées de manière symbolique par aucun membre de l’organisation, ce qui a laissé une impression sur le vétéran de 10 ans de la WNBA.

«La beauté de ce poste et de cette organisation et la façon dont Kara et moi avons été accueillis, c’est comme tout autre employé que j’imagine… Je ne me sens pas comme« l’autre »car je me sentais peut-être comme le seul Africain- Américain dans mon équipe de Harvard. “

Cela a permis à Feaster de se concentrer sans réserve sur son travail réel – faisant de l’équipe une unité mieux adaptée et bien incarnée incarnant le professionnalisme qui l’a amenée là où elle est en tant que joueuse et cadre.

«Je suis ici pour donner un coup de main, aider les jeunes à aspirer à être là où nous sommes. C’est un honneur de les représenter dans cet espace. »

L’honneur, Mme Feaster, est à nous.

