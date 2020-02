Alors que le All-Star Game revient dans le West Side, nous partageons des souvenirs du vieux stade de Chicago – The Athletic

Avant de faire ses débuts au United Center la semaine dernière, Zion Williamson a regardé les chevrons avec admiration.

Il a vu le maillot à la retraite de Michael Jordan et s’est vite fait rêver.

«Je me disais simplement:« Mec, je me demande à quoi ça ressemblait quand Jordan jouait ici? Six finales; 6-0 », a déclaré Williamson. «Cela devait être quelque chose de spécial pour regarder chaque match. Je pense donc que c’est un honneur de jouer dans ce bâtiment. »

M.J.peut avoir construit le United Center. Mais ses neuf premières saisons – et ses trois premiers championnats – ont traversé la rue au célèbre stade de Chicago.

“Il commence déjà à reculer auprès des jeunes”, a expliqué l’ancien écrivain de basket-ball et professeur actuel du Nord-Ouest, J.A. Dit Adande. “Je m’en souviens encore.”

Ceux qui se réfèrent tous à cet endroit sont «l’ancien stade de Chicago». Ils s’en souviennent avec émotion, comparant sa mystique à l’ancien Madison Square Garden et à l’ancien Boston Garden. Reliques d’un …

