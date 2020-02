Alors que le banc s’approfondit, Ben McLemore fait valoir ses arguments en tirant

Les minutes de rotation ne sont pas faciles à trouver ces jours-ci pour les Houston Rockets, maintenant que l’équipe est en pleine santé et que tous les postes sont remplis.

Dans cet esprit, le garde de réserve Ben McLemore fait tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer qu’il n’est pas l’étranger.

Eric Gordon a fait son retour après une absence de deux semaines pour blessure lors de la victoire de samedi dans l’Utah, tandis que les nouveaux arrivants Jeff Green et DeMarre Carroll ajoutent encore aux options de banc pour l’entraîneur-chef Mike D’Antoni.

Néanmoins, même dans ce qui était sans doute le match le plus important de Houston de la saison 2019-2020, compte tenu de la course aux éliminatoires de la Conférence de l’Ouest et d’un bris d’égalité potentiel avec l’Utah en suspens, McLemore a tout de même accumulé 13 minutes clés hors du banc. Des options de vétérans plus accomplies, telles que Thabo Sefolosha et Carroll, ne jouaient pas du tout.

Comment a-t-il fait? C’est assez simple, en fait. Au sein de l’équipe la plus heureuse de la NBA avec 3 points dans les tentatives par match, McLemore a effectué ses quatre matchs avec 12 points, ce qui lui donne près d’un point par minute jouée. Seuls James Harden et Russell Westbrook ont ​​marqué plus de points pour les Rockets.

S’exprimant après le match, D’Antoni a déclaré à propos de McLemore:

La première mi-temps, il n’a pas bien gardé. Cela l’a mis sur le banc un peu plus vite que la normale.

Mais ensuite il est intervenu. Il rebondit et il fait beaucoup de choses que les gens ne voient pas. Et il est, au cours des deux derniers matchs depuis la pause des étoiles, il est 7-en-7 sur trois. Donc, il joue. C’est un jeu de tir rapide. Il doit juste s’améliorer défensivement. Il a été vraiment bon pour nous toute l’année.

En 21 matchs depuis le 8 janvier, McLemore a obtenu une moyenne de 10,9 points en 23,0 minutes par match. Plus impressionnant, il a marqué ces points sur un tir de 51,3% et un clip boursouflé de 46,4% sur une plage de 3 points. Pour l’ensemble de la saison, il mène désormais les Rockets avec une précision de 3 points à 39,2%.

Comme D’Antoni l’a mentionné, les défis de McLemore se situent à l’autre bout de la piste. À 6 pieds 3 pouces et avec un cadre élancé, il n’a pas la même polyvalence défensive que de nombreuses autres options sur le banc de Houston.

Mais si McLemore continue de bien tirer pour l’équipe la plus agressive de la ligue à partir de 3 points – tout en faisant les petites choses dont D’Antoni a envie, comme ses quatre rebonds en 13 minutes samedi – ça va être assez difficile pour le 27 ans pour perdre sa place dans la rotation.

Sa durabilité est également un atout, McLemore et P.J. Tucker étant les seuls Rockets à avoir disputé les 56 matchs de la saison.

Tout cela constitue une véritable histoire de retour, étant donné que l’ancien choix de loterie NBA Draft 2013 a été largement considéré comme un buste entrant cette saison. En conséquence, il a dû prendre un contrat qui n’était que partiellement garanti.

Quelques mois plus tard, l’accord de McLemore est entièrement garanti pour la saison, et il semble inévitable que l’option 2020-21 de son contrat soit également récupérée. Compte tenu du tir et de l’athlétisme de McLemore, il est une bonne affaire à un salaire minimum de la ligue – et encore une autre excellente découverte dans les profondeurs de l’agence libre par GM Daryl Morey.

Quant à l’équipe, Houston (36-20) a maintenant remporté sept de ses neuf derniers matchs. McLemore et les Rockets chercheront à maintenir cet élan lorsqu’ils accueilleront les New York Knicks (17-39) lundi soir au Toyota Center, avec un coup d’envoi prévu à 19h00. Central.

