Alors que le genou s’améliore, Eric Gordon fait un deuxième départ pour Rockets

En six matchs depuis son retour d’une opération au genou, le gardien des Rockets de Houston Eric Gordon effectuera son deuxième départ mardi soir à Memphis.

Gordon commence à la place de Russell Westbrook, qui s’asseoit pour l’entretien planifié la nuit d’un des matchs consécutifs.

Il est peu probable que Gordon reste dans la formation de départ à long terme, mais sa disponibilité pour des minutes prolongées reflète son amélioration de la santé.

S’exprimant lors de l’entraînement de lundi à Houston avant le départ de l’équipe pour Memphis, Gordon a déclaré à propos de son état:

Ça progresse. Ça va vraiment mieux. Comme je l’ai dit, il y aura des hauts et des bas le long du chemin. Mais en cours de route, cela devrait continuer de s’améliorer et je me sens mieux.

Contrairement à la semaine dernière, quand il s’est assis à Oklahoma City jeudi après avoir joué à Atlanta la veille, Gordon prévoit de jouer dans les deux bouts de la semaine consécutive mardi à Memphis puis mercredi à domicile contre Portland. “Je dois juste me concentrer pour obtenir un meilleur conditionnement, et jouer dos à dos ne fera qu’aider”, a déclaré Gordon lors des essais.

À ce stade, la plus grande amélioration de Gordon depuis son retour aux Rockets (26-12) a pris la forme d’un tir à 3 points.

En neuf matchs avant de subir une intervention chirurgicale en novembre, Gordon a obtenu une moyenne de 10,9 points en 29,4 minutes sur 28,4% des tirs à partir de la plage de 3 points.

Entré mardi, en cinq matchs depuis son retour, Gordon a réussi une moyenne de 15,6 points en 26,9 minutes sur un tir à 3 points de 38,6%.

Dans la victoire de 30 points à domicile de samedi contre le Minnesota, Gordon a marqué 17 points en 26 minutes et a égalé son sommet de la saison avec cinq pointeurs de trois points.

Interrogé après la partie sur les contributions de Gordon et sa santé, l’entraîneur-chef des Rockets, Mike D’Antoni, a déclaré:

Je pense que le genou est bon. Je suis content qu’il ait eu une très bonne seconde mi-temps qu’il puisse jouer là-dessus. Il va passer par certains – vous savez, il n’avait pas joué avec un bon genou pendant environ six mois, puis il a été absent pendant six semaines. Il va donc avoir des hauts et des bas pendant un certain temps. Mais nous n’avons pas à nous soucier d’Eric. Il sera là.

Gordon débutera mardi aux côtés de James Harden, Ben McLemore, P.J. Tucker et Clint Capela. En plus de ses contributions offensives, il ne serait pas surprenant que Gordon tire régulièrement le poste défensif du recrue de l’année Ja Morant, également.

Le coup d’envoi entre les Rockets et les Grizzlies (18-22) est prévu à 19 h. Centrale de FedExForum à Memphis.

