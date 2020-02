Alors que les Bulls accueillent à nouveau le match des étoiles à Chicago, les choses sont en désordre à la maison – The Athletic

Anthony Davis, le meilleur joueur de la NBA de Chicago, s’adaptera à son match des étoiles de sa ville natale au United Center ce dimanche.

Jimmy Butler aussi, qui était et devrait être le meilleur joueur des Bulls.

Le meilleur taureau actuel, Zach LaVine, représentera la franchise samedi soir. Double champion de dunk, LaVine a laissé passer la chance de rendre un hommage agréable au public au titre de Michael Jordan en 1988 au stade de Chicago pour être le prochain Craig Hodges dans la fusillade à 3 points.

LaVine met en place des numéros All-Star pour une misérable équipe de Bulls, mais il n’a pas été voté dans le jeu par les fans à domicile, qui ont largement réglé les Bulls au cours de leur troisième année d’un processus de reconstruction brumeux qui ne montre aucun signe d’achèvement. Il n’a pas non plus été sélectionné par des entraîneurs, qui s’appuyaient sur des joueurs des équipes gagnantes.

Mis à part Benny the Bull et les six bannières dans la fenêtre de l’entraînement sur W. Madison St., il n’y aura pas beaucoup de représentation à Chicago pendant All-Star …

