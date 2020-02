Alors que les Rockets deviennent petits, Westbrook augmente son score et ses taux de tir

L’un des grands avantages de la gamme soudainement plus petite des Houston Rockets est censé être l’espacement au sol, ce qui offre plus de possibilités aux gardes All-Star et aux anciens MVP Russell Westbrook et James Harden de se rendre au panier.

En particulier, Westbrook en profite pleinement. En trois matchs depuis l’échange du 5 février du centre traditionnel Clint Capela, Westbrook a marqué au moins 36 points à chaque match avec 54% de tirs ou mieux sur le terrain.

Cela correspond à la plus longue séquence de ce type en NBA depuis plus de 20 ans. Le dernier joueur à l’avoir fait pendant quatre matchs était le centre du Temple de la renommée Shaquille O’Neal, qui a accompli l’exploit en novembre 1999. Il était le joueur par excellence de la saison.

O’Neal, bien sûr, était un grand homme de 7 pieds 1 pouce. Pour Westbrook, avoir ce type de précision de tir en tant que gardien de 6 pieds 3 pouces est presque sans précédent.

Avant la victoire de mardi sur Boston, l’entraîneur-chef des Celtics, Brad Stevens, qualifiait Westbrook de «comme un moteur à réaction volant dans la peinture».

Westbrook et Harden ont ensuite combiné pour 78 points mardi, devenant la première paire de Rockets de l’histoire de la franchise à chacun marquer 35 points ou plus en règlement lors d’un match de saison régulière.

L’augmentation de l’efficacité de tir pour Westbrook s’est produite au milieu d’un changement spectaculaire dans son profil de tir. Lors de ses 10 derniers matchs avant mardi, la distance de tir moyenne de Westbrook avait chuté de plus de quatre pieds par rapport à ses 34 premiers matchs à Houston.

Au cours de cette séquence de 10 matchs, le taux de tirs de Westbrook dans la peinture est passé de 52% à 71%, tandis que ses tentatives à 3 points sont passées de 23% à 5%.

Au cours de ses 14 dernières sorties, le joueur de 31 ans affiche en moyenne 34,0 points (53,0% des tirs), 8,1 rebonds et 7,6 passes décisives par match. Cela fait de Westbrook le meilleur buteur de la NBA sur cette période par match, derrière Damian Lillard de Portland (35,5).

Westbrook disputera son neuvième match des étoiles dimanche à Chicago, puis lui et les Rockets (34-20) seront de retour le jeudi 20 février à Golden State (12-42). Ce match débutera à 21h30. Central, avec une diffusion nationale exclusive sur TNT.

Houston entre dans la pause des étoiles après avoir remporté cinq de ses sept derniers matchs, et il pourrait y en avoir six si ce n’est le superbe batteur de Bojan Bogdanovic.

.