Alvin Gentry dit que LeBron James est le MVP NBA cette saison

Nous entrons dans les derniers tours de la course NBA MVP avec LeBron James en lice pour remporter le cinquième prix MVP de sa carrière lorsque les drapeaux à damiers voleront finalement. Parmi les autres superstars en lice pour la plus haute marche du podium, on compte Luka Doncic, Kawhi Leonard et James Harden avec Giannis Antetokounmpo qui donne le ton en ce moment selon la plupart des experts. Mais vous pouvez compter l’entraîneur des Pélicans de la Nouvelle-Orléans, Alvin Gentry, parmi ceux qui croient que LeBron franchira finalement la ligne d’arrivée en premier.

Tout en menant la ligue en passes décisives (10,6) et en guidant les Lakers de Los Angeles vers le meilleur record de la Conférence Ouest, James affiche en moyenne 25,5 points et 7,7 rebonds par match. Sinon pour les 29,7 points, 13,7 rebonds et 5,8 passes décisives offertes par Giannis, le trophée MVP pourrait déjà être sur le manteau de LeBron. Mais malgré le nombre de monstres et potentiellement plus de 70 victoires avec lesquelles les Milwaukee Bucks d’Antetokounmpo pourraient terminer, Gentry dit que le MVP de cette année est LeBron James.

“Je suis juste étonné qu’ils parlent de quelqu’un d’autre que lui pour MVP”, a déclaré Gentry en référence à LeBron. “C’est ce qu’il fait. Chaque équipe dans laquelle il a été, chaque équipe dans laquelle il est parti, ils ont la chance de gagner le championnat.

“Donc, pour moi, je ne sais pas quelle est la définition de MVP, mais il améliore tout le monde dans son équipe. Et il rend la tâche difficile à tous ceux qui jouent avec lui. »

En quatre matchs contre les Pelicans de Gentry cette saison, LeBron affiche en moyenne 30 points, 11,3 passes décisives et 8,3 rebonds. La prochaine étape pour James et les Lakers est un aperçu potentiel de la finale de la NBA avec les Bucks vendredi lorsque The Greek Freak et son équipe dirigeante de la Conférence de l’Est visiteront le Staples Center. Le match incontournable qui sera diffusé au niveau national sur ESPN pourrait contribuer grandement à décider de la course MVP, même si la décision de Gentry est déjà prise.

