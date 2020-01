Alvin Gentry dit que Lonzo Ball joue le meilleur basket de sa carrière

Lonzo Ball a longtemps lutté contre l’incohérence dans sa carrière NBA. Pendant une grande partie de son temps à Los Angeles, de bonnes performances d’un match céderaient la place à des performances moindres lors du prochain concours. L’ironie la plus cruelle a vu Ball enchaîner sa plus forte séquence de matchs juste avant sa blessure à la cheville de fin de saison la saison dernière.

Maintenant à la Nouvelle-Orléans et après quelques difficultés en début de saison, Ball s’est taillé un rôle avec les Pélicans. Au cours des 16 derniers matchs, Ball a une moyenne de 14,5 points, 7,9 passes décisives et 7,3 rebonds. Plus important encore, il a touché 39,5% de ses trois points en 7,1 tentatives par match. Dans cette période, aucun joueur n’a tenté plus de trois points et seuls JJ Redick et Nicolo Melli ont de meilleurs pourcentages.

Ce fut facilement la plus longue séquence de jeu fort de Ball dans sa carrière. L’entraîneur-chef Alvin Gentry l’a déclaré lors d’une apparition sur le Woj Pod avec Adrian Wojnarowski d’ESPN après les débuts de Zion Williamson.

«Je pense que Brandon a vraiment fait un excellent travail en élargissant simplement son jeu dans tous les domaines, du tir en lancer franc au tir à trois points, en passant par le fait d’être un gars à qui nous pouvons aller à la fin du match. Comme vous l’avez dit, je pense que Lonzo Ball joue probablement le meilleur basket de sa carrière à tous les niveaux. Il est toujours un rebond ou une passe décisive loin d’un triple-double la plupart des nuits. Il fait exactement ce que nous avions prévu. Donc, quand vous ajoutez Zion au mix, je pense que ça va aller. “

Sur le même podcast, David Griffin a parlé de l’absence de Williamson et de son effet sur Ball. Bien qu’initialement négative pour Ball et l’équipe dans son ensemble, la blessure de Williamson a permis à Ball et Brandon Ingram de s’épanouir dans des rôles plus importants avec des responsabilités plus importantes.

Pour Ball, rester en bonne santé a été la plus grande clé de son jeu solide depuis décembre. Pas par coïncidence, avant son jeu solide, Ball s’est battu des blessures au début de l’année.

.