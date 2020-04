Alvin Gentry parle de la capacité de passage de Lonzo dans la rupture du film

Derrière Lonzo Ball et sous la direction d’Alvin Gentry, les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont construit une offensive fondée sur la remise en jeu rapide du ballon et la mise à profit de défenses non encore définies. Seuls les Bucks jouent à un rythme plus rapide que les Pélicans de l’année et seules quatre équipes marquent plus de points de rupture rapides par match.

Sans surprise, depuis l’arrivée de Zion Williamson, ces deux chiffres se sont améliorés car les Pélicans sont troisièmes dans les points de rupture rapide tout en moyenne près de deux possessions supplémentaires par match.

Mais, comme mentionné, une grande partie du mérite revient au système de Gentry et aux compétences de Ball. Dans une récente panne de film dans le cadre de la série Pelicans Playback, Gentry a examiné diverses pièces de la victoire des Pelicans contre les Blazers fin février. Pendant cette panne, Gentry a parlé de la capacité de Ball à pousser le ballon.

“Ce que nous voulons faire, c’est laisser notre défense alimenter notre attaque … L’une des choses pour lesquelles Lonzo est très, très bon, aussi bon que n’importe qui dans la NBA, c’est qu’une fois qu’il attrape cette balle dans ses mains, son premier regard est de regardez vers le haut pour voir si nous avons un avantage quelconque afin de pouvoir lancer le ballon longtemps et de trouver un panier facile. »

Il n’existe aucun moyen statistique de mesurer les passes d’attaque du ballon et leur efficacité. Le plus proche est la mesure des passes par match et, selon les statistiques de la NBA, Ball est cinquième de la ligue en passes par match. Et à cause de son style de jeu, seuls les Warriors font plus de passes par match que les Pelicans.

Comme on l’a vu précédemment avec les Lakers et maintenant les Pélicans, la capacité de Ball à obtenir le ballon en amont rapidement est un énorme avantage pour son camp. Il est sans aucun doute l’un des meilleurs gardiens de la ligue à pousser le rythme et les pélicans prospèrent à cause de cela.

