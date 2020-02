Amélioration de Lonzo Ball en tant que finisseur autour du panier

Une grande partie du score de Lonzo Ball dans sa carrière en tant que professionnel est venue d’ailleurs. Avant cette saison, 42,5% des buts marqués de Ball dans sa carrière provenaient d’au-delà de l’arc.

Bien qu’il ait toujours été un sujet de discussion constant sur son jeu, Ball a finalement fait un pas en avant dans son développement en tant que marqueur en améliorant sa finition sur la jante. Cette saison, Ball tire 62% sur la jante, par Cleaning the Glass. C’est un record en carrière, surpassant les 58% qu’il a tirés sur la jante l’année dernière.

Il ne s’agit pas simplement de l’attaquer plus fréquemment. La saison dernière en 47 matchs, Ball a tenté 153 tirs à la jante. Cette saison en 45 matchs, il en a tenté 108 sur la jante. Les améliorations sont venues avec un plus grand contrôle du corps et une connaissance de la façon de finir sur la jante jumelée avec lui en pleine santé pour un étirement prolongé, une rareté dans sa brève carrière.

L’une des principales raisons pour lesquelles Ball a été un meilleur finisseur cette année est qu’il est placé dans plus de situations d’écran de balle. Selon Synergy, Ball avait 141 possessions en tant que manipulateur de balle pick-and-roll et même si c’était sa possession la plus fréquente, il avait déjà 178 possessions cette saison dans le pick and roll.

Le travail du ballon dans le pick and roll doit encore être amélioré, mais il a un QI de basket-ball suffisamment élevé pour qu’il sache quel jeu doit être fait. Souvent, les adversaires repassent le choix contre lui et il attaque correctement la jante.

L’un des domaines sur lesquels il a le plus progressé n’est pas simplement de se diriger vers la jante, à pied ou dans les airs, sans se demander comment il va terminer le tir avant d’y arriver.

Dans ce clip, Kemba Walker passe bien sous l’écran mais Ball mange l’espace qui lui est donné, repousse Walker, reste sous contrôle et nourrit Derrick Favors pour le dunk.

Dans ce clip, Ball profite de l’ombrage de la défense pour un JJ Redick potentiel à trois points et passe devant Anthony Davis avant d’utiliser son athlétisme et son explosivité pour terminer avec autorité.

Voici un autre clip de balle attaquant le panier, restant sous contrôle pour contourner un défenseur et finir au panier.

Deux des meilleurs exemples de l’agressivité retrouvée de Ball dans l’attaque de la jante sont survenus au quatrième quart de la victoire des Pélicans contre les Pacers samedi.

Le premier entraînement est venu avec Ball rejetant l’écran avant de regarder Domantas Sabonis assez longtemps pour finir sur lui par contact.

La confiance de Ball, qui a longtemps joué un rôle dans son jeu sur le terrain, était d’attaquer le panier à un niveau record, comme en témoigne son énorme seau dans la dernière ligne droite. Après avoir eu Myles Turner en décalage avec un peu moins de 90 secondes, Ball a utilisé son mouvement de recul breveté pour déséquilibrer Turner avant de passer devant lui et de terminer sur l’un des meilleurs protecteurs de jante de la ligue.

Ce jeu résume bon nombre des améliorations apportées par Ball cette saison. Son sauteur à trois points a été suffisamment cohérent pour que les défenseurs le respectent, ce qui conduit Turner à se précipiter pendant une fraction de seconde trop longtemps. Le ballon en profite, garde Turner sur sa hanche et termine haut du verre pour éviter que le tir ne soit bloqué.

Les chiffres continuent de progresser pour Ball cette saison et bien qu’ils ne reflètent pas encore tout à fait son amélioration, il fait de grands pas dans la bonne direction cette saison.

