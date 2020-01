Analyse approfondie de la ruée vers la bouche de but d’Everton-Newscastle

Panique / ˈPænɪk / (n)

Définition: Effroi accablant, affectant souvent des groupes de personnes ou d’animaux.

Origine: Le grec ancien «πανικός», «de Pan», qui, entre autres, était responsable de l’effroi des animaux quand il n’y avait pas d’autre cause. Via la panique française.

Contrairement aux animaux de troupeau, les footballeurs paniqués ne se précipitent pas. Au lieu de cela, ils perdent leur cohésion, dérivant vers le ballon comme si une grande force gravitationnelle les avait soudainement submergés. Le nom collectif pour un groupe de footballeurs paniqués est, bien sûr, A Scramble. Si vous êtes un connaisseur de Scrambles – et pourquoi ne le seriez-vous pas? – vous trouverez un exemple sans précédent à la marque 10:41 dans la vidéo ci-dessus. Ou vous pouvez cliquer pour un GIF. Je ne suis pas pointilleux.

Les brouillages ne vivent pas et ne meurent pas exactement selon leur contexte, mais dans ce cas, le contexte aide. Newcastle, avant la troisième minute du temps d’arrêt de la deuxième mi-temps à Everton, s’est retrouvé 2-0 à terre. Un coup de pied de Florian Lejeune les a ramenés à un, mais avec seulement quelques secondes à jouer, un égaliseur semblait extrêmement improbable.

La scène est prête pour que les Magpies jouent un long coup-franc vers l’avant, pour Tom Davies et Mason Holgate d’Everton se faire sucer sous le vol du ballon et …

… pour que Federico Fernandez se trompe. Le ballon part en boule vers la ligne de touche et Newcastle est passé d’une chance de tir principale à aucune. Et puis Fernandez, à sept mètres du but et sous un angle férocement aigu, tire quand même.

Dans cette capture d’écran, le ballon est difficile à distinguer, car il a essentiellement fusionné avec la main gauche du gardien de but d’Everton Jordan Pickford et le poteau proche. À ce stade, je voudrais que vous vous arrêtiez et imaginiez le monologue interne de Pickford. Il subit un stress énorme quand le ballon arrive à Fernandez. Il sait qu’un plan qui pourrait définir le résultat est sur le point d’être envoyé. Il se concentre sur le positionnement, le jeu de jambes, la couverture des angles. Et puis, tout à coup, le soulagement! Fernandez a perdu sa chance! Il n’y aura pas de coup de feu en avant …

Si une petite voix dans la tête de Pickford ne produisait pas un cri brouillé alors que le ballon de football s’approchait de son visage, je mangerai mon propre clavier.

C’est à ce moment, où les attentes se déforment joyeusement, que les Scrambles sont nés. Le ballon ricoche du poteau, laissant le gardien échoué et la défense déséquilibrée. Naturellement, il trouve un joueur de Newcastle; naturellement, Isaac Hayden le renvoie le plus rapidement possible vers le but, après quoi …

… il est rencontré par deux joueurs d’Everton, défendant pour leur vie. La présence de deux coéquipiers occupant le même espace dans n’importe quel sport est généralement une mauvaise nouvelle, indiquant que quelque chose a ou va terriblement mal. Notez également la position de Pickford par rapport à la ligne de but. Cela deviendra important dans l’ordre.

Peut-être parce que les défenseurs étaient sur le chemin l’un de l’autre ou peut-être par sentiment d’inévitabilité cosmique perverse, le tir bloqué de Hayden tombe directement sur Lejeune, à quatre mètres du but. Il obtient assez sur sa volée maladroite pour diriger le ballon vers le but d’Everton …

… mais Pickford fait un arrêt de crabe, sabordant, pour laisser tomber le ballon directement sur les pieds d’Emil Krafth. Pris de panique par cette tournure des événements et peut-être déconcerté par le rebond, Krafth prend un âge pour régler son positionnement corporel et tire à nouveau …

… juste au visage de Pickford. De deux mètres. La douleur à la gifle n’est pas un aspect nécessaire de Scrambles, mais certaines écoles affirment qu’elle ajoute un certain flair à la procédure. Ils sont bien sûr corrects. Pickford parvient alors à tomber sur le ballon lâche malgré la tentative de Newcastle de le coincer au-dessus de la ligne, et le jeu est sauvé.

À l’exception de …

… Oh cher. (Je vous ai dit que le positionnement de Pickford serait important.)

C’est la nature post-climatique de ce Scramble qui le rend vraiment. Le triomphe du pauvre Pickford, qui a produit deux arrêts spectaculaires, a subi un coup de pied à bout portant au visage et a finalement couvert le ballon pour sauver son équipe d’un tirage au sort, est rayé du livre des records en égarant temporairement sa propre ligne de but. . Quand la poussée est venue pour pousser, Pickford a saisi l’occasion, seulement pour trouver ses actes héroïques démêlés par une erreur simple, peut-être inexplicable.

Le football est beau. Le football est une tragédie.