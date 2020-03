Analyse des cinq meilleurs tireurs à 3 points de l’histoire des Lakers de Los Angeles

Les Lakers de Los Angeles comptent parmi les meilleurs tireurs à 3 points de l’histoire de la NBA, avec trois anciens joueurs et un classement actuel parmi les 40 meilleurs de tous les temps pour les 3 points.

Le regretté Kobe Bryant, Nick Van Exel et Eddie Jones sont les trois anciens joueurs qui se classent dans ce groupe. LeBron James se classe 14e de tous les temps en 3 points (1 860).

En tant que l’une des franchises les plus historiques et les plus réussies de la ligue, les Lakers ont 10 anciens ou actuels joueurs qui ont fait au moins 350 3 points avec la franchise. Kentavious Caldwell-Pope se classe 10e dans l’histoire de la franchise avec 397.

Voici les cinq meilleurs tireurs à 3 points de l’histoire des Lakers. Toutes les statistiques proviennent de Basketball Reference et de NBA.com.

1. Kobe Bryant

Lorsque Bryant a marché sur le sol, il avait presque tous les coups imaginables dans son arsenal. Le fadeaway de retournement était sa signature, mais Bryant est une légende en raison de la façon dont il a obtenu une variété de coups de feu.

Si son équipe était dans un pincement, Bryant avait confiance pour marquer. Frapper 3 pointeurs en faisait partie. Il est n ° 1 dans l’histoire des Lakers pour les 3 points marqués (1 827). Bryant a tiré 32,9% de sa profondeur pour sa carrière, mais il se classe 17e dans l’histoire de la ligue pour les 3 points.

Bryant et James sont les seuls anciens ou actuels joueurs des Lakers à se classer parmi les 20 premiers pour les 3 points de tous les temps.

Bryant a réussi 21,6% de ses tirs au but à partir de la ligne des 3 points au cours de sa carrière, alors qu’il se classe également premier dans l’histoire des Lakers pour les tentatives de tirs au but à 3 points (5 546).

1 2 3 4… 5.