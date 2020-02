Analyse du style de jeu des pépites Nikola Jokic Denver

Le bon travail a sa récompense et dans les bureaux de Denver Nuggets il semble y avoir une équipe parfaitement préparée pour concevoir une équipe complète qui se porte candidate à la gloire. Ceux du Colorado restent sous-estimés; peut-être à cause de son manque d’expérience, peut-être à cause de l’absence d’un jeu fluide et spectaculaire comme celui de ses principaux rivaux Conférence Ouest, ou peut-être parce que les grandes légendes sont construites sur la base d’un travail acharné, de modestie et de discrétion. En période de petite balle, ceux du Colorado ont placé comme axe autour duquel structurer leur jeu à un Nikola Jokic capable de diriger le jeu à la fois depuis l’en-tête et depuis le poteau bas.

Comment entourer un joueur aussi spécial que Jokic pour être candidat à la gloire? C’est une question à laquelle peu de gens peuvent répondre, pas même les experts les plus réputés de ce sport. Cependant, l’empreinte européenne dans le jeu de Denver met en évidence l’origine et le caractère de son directeur général. Arturas Karnisovas fuit la proéminence et l’exposition médiatique, mais a conçu un ensemble redoutable, le polissant avec courage et capacité d’alchimiste. De longues possessions, une défense de fer, un pivot en tant que meneur de jeu et la clairvoyance à jouer complètent le jeu intérieur de Jokic d’hommes qui complètent et complètent leurs vertus.

Mason Plumlee il est ciment renforcé en défense et donne des minutes de repos au Serbe avec des garanties, Jerami Grant ouvrir le champ et intimider beaucoup la peinture, Paul Millsap il revendique son talent inné et sa clairvoyance offensive pour donner des alternatives dans le jeu intérieur et faire comprendre au monde que jouer avec le dos au cerceau ne se démodera jamais tant qu’il y aura des joueurs comme lui, tandis que Michael Porter Jr C’est un espoir pour l’avenir. Si quelque chose a besoin d’un jeu intérieur comme celui-ci, ce sont des hommes de périmètre rapides et incisifs en attaque. Jamal Murray et Gary Harris ils sont des détenteurs incontestables et assument leur rôle d’écuyers de Nikola, et les mouvements dans les bureaux ont permis de se dispenser l’année dernière d’une accumulation excessive de puissance en avant et en avant-toit.

Lyles est sorti en été, pariant sur Will Barton dans le poste de 3, et incorporant un Torrey craig que la confiance de l’équipe technique a permis d’élever le niveau. Le flux offensif et les tireurs sont ce dont ils avaient besoin pour se qualifier pour l’anneau, et l’incorporation de Gerald green au détriment de Juancho Hernangómez a été la démonstration claire que les choses sont très claires dans la franchise Colorado. Il est habituel de voir plus de cinq joueurs au-dessus des dix points, bien que les soupçons autour de leurs options en séries éliminatoires résident dans la capacité de résoudre ces possessions chaudes dans lesquelles une étoile de périmètre réputée peut offrir de nombreuses solutions.

Les Nuggets n’en ont pas, et ils travaillent donc à la conception tactique de pièces qui sécurisent les points aux moments de pointe. La dureté en défense peut diminuer son jeu dans la peinture dans les parties décisives, mais s’ils parviennent à terminer la saison régulière en deuxième position du Conférence Ouest, votre chemin peut être beaucoup pavé. Los Angeles Clippers ils sont conscients de la nécessité d’atteindre Denver Nuggets pour être sûr de ne pas tomber sur Los Angeles Lakers jusqu’à une éventuelle conférence finale. Alors que, Nikola Jokic et ses garçons continuent de peaufiner dans les moindres détails leur compréhension offensive et défensive pour montrer au monde qu’ils ont été et sont sous-évalués.

