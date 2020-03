ancien Celtics Don Chaney, Ed Macauley, Brian Shaw né

Ce jour-là, un trio d’anciens Boston Celtics est né.

Le premier est l’ancien gardien des Celtics Don Chaney, né à Baton Rouge, en Louisiane, aujourd’hui en 1946. Chaney jouerait son ballon universitaire à l’Université de Houston et serait repêché 12e au total par Boston lors du repêchage de 1968 de la NBA.

Il remporterait un championnat au cours de sa première année avec les Celtics, et un autre avec eux en 1974 avant des séjours d’une saison avec les Spirits of St.Louis en A.B.A.et son rival Los Angeles Lakers.

Chaney retournerait à Boston pour terminer sa carrière en 1977, prenant sa retraite en tant que joueur en 1979 avec les Celtics, avec une moyenne de 8,7 points et 3,9 rebonds sur 10 saisons avec l’équipe.

Il continuerait à entraîner le basket-ball pendant 22 ans de plus, et est le seul Celtics qui a joué avec les légendes de Boston Bill Russell et Larry Bird.

C’est aussi l’anniversaire du grand homme Ed Macauley (né en 1928), qui a remporté un championnat NIT avec Saint-Louis avant d’être repêché par les Bombers de Saint-Louis dans un projet territorial BAA (un précurseur de la NBA).

Cette équipe a été dissoute à la fin de la saison et Macauley serait repris par Boston dans un repêchage dispersé.

Le natif de St. Louis finirait par remporter le titre de MVP du premier match des NBA All-Star la saison suivante, et obtiendrait le hochement de tête cinq fois de plus avec les Celtics, jusqu’à la fin de la saison 1955-56.

Macauley a été échangé aux Hawks de Saint-Louis cet été avec Cliff Hagan pour le grand homme légendaire Bill Russell. Il a en moyenne 18,9 points, 8,1 planches et 3,7 passes décisives par match avec les Celtics.

Le gardien Brian Shaw est également né ce jour-là, en 1966. Il a été repêché par Boston 24e au total en 1988 de l’UC Santa Barbara, signant un contrat d’un an pour jouer avec l’équipe, puis se dirigeant vers Il Messaggero Roma, une équipe italienne , pendant deux ans.

En janvier 1990, Shaw a signé un contrat de cinq ans avec les Celtics, mais a informé l’équipe qu’il prévoyait de passer la saison suivante avec Il Messaggero Roma.

Un différend contractuel s’ensuivit et Shaw perdit, forçant son retour à Boston. Le natif d’Oakland serait échangé au Miami Heat en 1992 pour le meneur Sherman Douglas.

Aujourd’hui est également le jour où l’ancien entraîneur des Celtics, Alvin «Doggie» Julian, a été licencié après un record décevant de 47-81 en deux saisons. Julian avait été un coéquipier d’université du luminaire celtique Bob Cousy à Holy Cross.

Aujourd’hui, c’est aussi l’anniversaire d’une paire de victoires depuis que la saison Boston a remporté son 17e championnat. Le premier a été une victoire de 100-91 sur les Milwaukee Bucks qui a mis fin à une séquence de six victoires consécutives de ce dernier.

Paul Pierce a marqué 25 points et 9 rebonds pour assurer la victoire, et Kevin Garnett a ajouté 16 points, 10 rebonds et 6 passes. Le garde Rajon Rondo a marqué 10 points et 14 passes décisives.

Boston a également battu les Indiana Pacers ce jour-là en 2017, remportant 109-100 derrière une performance de 25 points et 5 passes décisives du meneur Isaiah Thomas.

Le garde Avery Bradley a ajouté 18 points et 8 rebonds, et l’attaquant Al Horford a contribué 15 points, 8 planches et 8 passes décisives dans la victoire.

