André Drummond, indécis quant à son choix de joueur

Il est vrai qu’avec la suspension partielle de la NBA, l’agence libre de 2020 a été à l’arrière-plan et on ne sait pas quand elle commencera. Cependant, l’un des joueurs qui pourrait avoir le plus d’alignement n’a toujours aucune certitude quant à son avenir. C’est ça Andre Drummond, centre du Cavaliers de Cleveland, qui médite toujours sur les prochaines étapes de sa carrière.

Drummond est arrivé dans l’Ohio dans le dernier délai, dans un transfert assez étrange mais qui l’a placé dans une équipe qui a déjà Tristan Thompson et Kevin Love dans la peinture. La baisse de sa valeur marchande (aucune équipe ne voulait faire de rondes pour lui) et le peu d’argent qu’il pouvait recevoir à ce moment-là l’inciteraient à prendre son option de joueur pour environ 28 millions et à reporter son passage à l’agence libre pour un an .

Il convient également de noter que le jeu pourrait mal tourner pour les anciens Pistons, car dans la prochaine agence libre Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Kyrie Irving et Paul George, entre autres, pourraient être disponibles. Avec autant d’offre, la demande de centres pourrait chuter encore plus et Drummond doit se contenter de peu.

