Andre Iguodala et Andre Miller ouvrent la voie aux Nets

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

Cette édition de votre leçon d’histoire Sixers vous ramène à l’une des équipes les plus amusantes de l’histoire de la franchise. Les Sixers semblaient morts dans l’eau au cours de la saison 2007-08, mais ils ont utilisé un style rapide et effréné pour se remettre dans la course aux séries éliminatoires. Le département marketing est venu avec le slogan “Run with Us” et c’est exactement ce qu’ils ont fait dans les séries éliminatoires, mais ils avaient besoin d’une victoire sur les Nets du New Jersey pour le faire.

1 avril 2008

Les Sixers sont entrés dans les marécages d’East Rutherford en quête d’une victoire pour continuer leur course éliminatoire. Ils étaient déjà sur une bonne lancée, mais les Nets n’allaient pas simplement se coucher et leur faciliter la tâche. Dirigés par Devin Harris et Vince Carter, ils ont donné aux Sixers tout ce qu’ils pouvaient gérer, mais Philadelphie en avait trop cette nuit-là.

Andre Miller a mené les Sixers avec 24 points, 11 passes et cinq rebonds tandis qu’André Iguodala a récolté 17 points, 10 passes et six rebonds dans une victoire de 108-99 contre les Nets. Philadelphie a également reçu de l’aide de Samuel Dalembert qui avait 15 points et 13 rebonds, Willie Green en avait 16 et Lou Williams avait 13 points, y compris quelques gros seaux au quatrième trimestre pour terminer.

Après tout, Williams a été enthousiasmé par le potentiel de l’équipe en déclarant aux journalistes:

C’est bon pour nous tous d’obtenir du temps de qualité dans les matchs du quatrième trimestre. Ce sera génial pour nous tous dans un avenir proche en séries éliminatoires.

Les Sixers ont fini par entrer en séries éliminatoires, mais ils se sont heurtés aux Pistons de Détroit. Alors que Philadelphie leur a définitivement donné une bataille en remportant le premier match sur la route et en prenant ensuite une avance de 2-1, le vétéran Pistons a remporté trois matchs de suite pour éliminer les Sixers embêtants.

